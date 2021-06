Netflix, un vero e proprio spiacevole aggiornamento per gli utenti: purtroppo, per loro non sarà più possibile vederlo, i dettagli.

Senza alcun dubbio, questo nuovo aggiornamento di Netflix non piacerà a tutti. E, ne siamo certi, renderà scontenti milioni e milioni di suoi fruitori. A quanto pare, però, sembrerebbe la decisione sia arrivata. E che, purtroppo, sia davvero drastica. Ecco, ma di che cosa stiamo parlando esattamente? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, molto presto, verrà definitivamente dalla piattaforma streaming una famosissima ed attesissima serie televisiva.

Leggi anche –> Non li vedremo più alla Rai, clamoroso: portati via da Mediaset!

Una decisione davvero “choc”, da come si può chiaramente comprendere. E che, come dicevamo precedentemente, lascerà di stucco davvero tutti. Per quale motivo, però, Netflix ha deciso di cancellare la serie televisiva? Al momento, non abbiamo alcuna notizia certa. Si può presupporre, però, che la decisione sia stata fatta in base ai dati di visione. A questo punto, però, ci chiediamo: di quale serie stiamo parlando esattamente? Scopriamolo!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Netflix, aggiornamento incredibile: non sarà più disponibile

Sono trascorse soltanto pochissime settimane quando, per la prima volta in assoluto, Netflix “permetteva” l’accesso in piattaforma di questa richiestissima e famosissima serie televisiva, eppure sembrerebbe che si sia deciso di procedere alla sua cancellazione. Non sappiamo cosa sia esattamente accaduto, sia chiaro. Anche se si può pensare che, purtroppo, la serie televisiva non ha riscosso molto successo. Fatto sta che, senza alcun dubbio, questo nuovo aggiornamento non piacerà a molti di voi. Di quale serie televisiva, però, parliamo?

Leggi anche –> Netflix, clamorosa sorpresa in arrivo: non era mai successo prima

Cari accaniti delle serie televisive e film della Marvel, purtroppo, questo articolo è proprio per voi. Da quanto si apprende, sembrerebbe che Netflix abbia provveduto alla cancellazione delle serie incentrata sui supereroi nati dalla matita di Mark Miller. Avete letto proprio bene, si! Purtroppo, “Jupiter’s Legacy” verrà rimossa dalla piattaforma streaming.

Anche voi siete delusi da questa notizia? Vi capiamo! Però, state tranquilli: è in arrivo una novità sensazionale! È vero, “Jupiter’s Legacy” è stato cancellato, avete ragione. Sembrerebbe, però, che Netflix stia “lavorando” per rendere disponibile un’altra serie nata dall’omonimo autore. Stiamo parlando esattamente di “Supercrooks”.

Cosa ne pensate voi?