Non li vedremo più alla Rai, clamoroso: portati via da Mediaset!

Non potremmo più vederli sui canali Rai, la Mediaset ha provveduto al passaggio: la notizia è davvero clamoroso, di che cosa parliamo!

Un grandissimo colpo di scena, c’è da ammetterlo. E che, senza alcun dubbio, lascerà l’amaro in bocca a non pochi di voi. Stando a quanto si apprende da questo ultimo Bilancio Consolidato del Gruppo Mediaset, sembrerebbe proprio che l’azienda di Cologno Monzese, per il prossimo anno, abbia acquisito i diritti di una famosissima serie televisiva che, per anni e anni, è stata un vero e proprio “must” dei canali Rai.

Avete letto proprio bene, si! Da quanto si apprende da questo ultimo documento Mediaset di “fine anno”, sembrerebbe che l’azienda di Cologno Monzese abbia compiuto un grandissimo passo in avanti per la prossima stagione televisiva. E che, anche se non sappiamo ancora da quando, andranno in onda sui suoi canali gli episodi di una famosissima serie televisiva. Di quale stiamo parlando? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio.

“Addio” alla Rai, saranno in onda sui canali Mediaset: tutti i dettagli

Sembrerebbe proprio che la prossima stagione televisiva di Mediaset sia davvero ricchissimi di incredibili colpi di scena. O, perlomeno, è proprio questo che si apprende da questo ultimo Bilancio Consolidato del Gruppo della famosissima azienda di Cologno Monzese. Di che cosa stiamo parlando? Ebbene: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa.

Se si legge con attenzione il documento e, soprattutto, se si legge attentamente la voce “acquisizione dei diritti Tv”, si capisce chiaramente che Mediaset ha acquisito i diritti di diverse serie televisive di successo. “Nel corso del 2020 è stato chiuso un importante accordo strategico biennale con la nuova major ViacomCbs che comprende sia prodotto cinematografico (Paramount) sia prodotto televisivo (Cbs, con l’arrivo sulle nostre reti, fra gli altri titoli, anche di tutta la library dello storico franchise Rai “NCIS”)”, si legge sul documento. Ebbene: è proprio questa la clamorosa novità di quest’anno. Gli episodi di NCIS, quindi, non saranno più disponibili sui Canali Rai, come da diversi anni a questa parte, bensì sui canali Mediaset.

Al momento, non sappiamo darvi altre notizie in merito. Una cosa, però, è certa: è un colpo di scena davvero clamoroso. Siete d’accordo?