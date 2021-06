“Mio padre ha scoperto che sono gay guadando il Gf Vip”: racconto shock

“Mio padre ha scoperto che sono gay guadando il Gf Vip”: il racconto shock di Tony Aglianò.

La quinta edizione del GF Vip ha regalato tantissimi colpi di scena. Che non riguardano soltanto i concorrenti ufficiali del reality show di Canale 5. Si è parlato tanto anche di Tony Aglianò, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. Il motivo? Durante la trasmissione condotta da Alfonso Signorini, si è parlato del suo interesse per Tommaso Zorzi, vincitore del reality, ma anche dei sentimenti che provava per Giacomo Urtis. Come riporta Biccy.it, però, queste voci hanno avuto un risvolto negativo su Tony: è guardando il Gf Vip, infatti, che il papà del ragazzo ha scoperto la sua omosessualità. A raccontare della storia tra Tony e il chirurgo dei vip in diretta a Signorini, infatti, fu Cristiano Malgioglio. La reazione del padre di Tony non è stata delle migliori…

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —>CLICCA QUI

“Mio padre ha scoperto che sono gay guadando il Gf Vip”: le parole di Tony Aglianò, ex di Amici

“Riguardo alla relazione con Urtis come effetto collaterale ho avuto anche la rottura dei rapporti con mio padre in quanto ha appreso in quel momento vedendo Canale 5 il motivo per cui non gli ho mai portato una ragazza in casa”. Queste le parole di Tony Aglianò a Biccy, riguardo il rapporto con il suo papà. Che, a quanto pare, non ha reagito bene alla notizia dell’omosessualità del figlio: “Lui purtroppo ha una mentalità chiusa, forse perché vive in una piccola realtà, e non condivide ciò che per me non è una scelta, ma è semplicemente la mia vita. Non ho scelto, è natura e sono nato così, ma sottolineo che non è mica una condanna.”, racconta l’ex di Amici, che spiega di non parlarsi più con il suo papà.

Le parole, però, risalgono a qualche mese fa, quindi non sappiamo se, ad oggi, i rapporti tra Tony e il suo papà siano cambiati: noi ce lo auguriamo con tutto il cuore!

E voi, siete pronti a tuffarvi in una nuova emozionante avventura nella casa più spiata della tv? Il GF Vip torna già a settembre!