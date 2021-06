Dopo il grande successo ottenuto con Felicissima sera, Pio e Amedeo sono pronti a tornare con una novità che farà impazzire di gioia i fan.

Hanno convinto tutti col loro show Felicissima sera andato in onda fino a qualche settimana fa il venerdì su Canale 5: Pio e Amedeo non hanno certo bisogno di presentazioni perché a parlare è il talento del duo comico pugliese che dalle tv locali hanno conquistato il pubblico nazionale lavorando a tanti film e programmi.

Come tutti sanno, il notevole successo di Felicissima sera è stato accompagnato da numerose polemiche, ma Pio e Amedeo vanno avanti per la loro strada ed ora c’è una novità pazzesca che riguarda proprio loro. Scopriamo di cosa si tratta!

Pio e Amedeo, grande progetto in arrivo: la novità che tutti aspettavano

L’amatissima coppia di attori è pronta a far ridere il pubblico con un nuovo lavoro cinematografico: si tratta del film “Belli Ciao”, per la regia di Gennaro Nunziante. Il progetto era stato annunciato da qualche mese: lo scorso ottobre Pio e Amedeo avevano pubblicato su Instagram una foto scattata proprio sul set.

“Siamo certi che presto i cinema torneranno a riempirsi e lì ci troverete, con questo nuovo progetto che oggi prende vita…partiamo dalla nostra amata Puglia, da un paese stupendo, Sant’Agata di Puglia. È una storia che abbiamo pensato e concepito assieme ad un nostro nuovo amico, Gennaro Nunziante…è a lui e a tutti quelli che affronteranno con noi questa nuova avventura che vogliamo fare un grande in bocca al lupo per questo film..”, si leggeva nella didascalia del post.

Non si sa molto sulla trama della pellicola, ma più o meno vedremo Pio e Amedeo in disaccordo sulla scelta di continuare a vivere al Sud come ha fatto Amedeo o trasferirsi al Nord come ha scelto Pio realizzandosi. Una trama che susciterà parecchie riflessioni.

La data di uscita del filma dovrebbe essere a gennaio 2022, come dichiarato nei mesi scorsi da Pio all’Ansa: “Speriamo che il 1 gennaio 2022 riusciremo ad arrivare nelle sale, con i cinema aperti”, aveva detto l’attore.