Su Instagram, Ginevra Lamborghini ha rivelato come ha scoperto di essere intollerante a certi alimenti: problema da non sottovalutare.

Senza alcun dubbio, è un “problema” di cui tantissimi di voi ne soffrite. E che, come ben sapete, non deve essere assolutamente sottovalutato. A parlarne con il suo pubblico social, è stata proprio Ginevra Lamborghini. Proprio pochissime ore fa, la sorella della bella Elettra si è raccontata senza troppi peli sulla lingua ai suoi sostenitori. E non soltanto, quindi, ha rivelato loro di essere intollerante a determinati alimenti, ma ha anche raccontato come l’ha scoperto.

“Stavo malissimo”, ha iniziato a dire Ginevra Lamborghini ai suoi sostenitori. Svelando, quindi, come ha scoperto di essere intollerante a determinati alimenti. “Me ne sono accorta perché…”, ha continuato a dire. Spiegando, quindi, cos’è esattamente successo! Sia chiaro: non è affatto nulla di grave. Piuttosto, avete mai sentito pronunciare la frase: “Ascolta il tuo corpo”? Ecco. È proprio questo che bisogna fare in determinate circostanze. E, soprattutto, quando si hanno determinate intolleranze scoperte per puro caso.

Ginevra Lamborghini intollerante: “Me ne sono accorta così”, cos’è successo

Attraverso una serie di Instagram Stories caricate sul suo canale social ufficiale, Ginevra Lamborghini si è ampiamente raccontata ai suoi sostenitori. A partire dal consiglio su come superare una relazione terminata fino a quale sarebbero i suoi desideri se avesse una lampada, la giovanissima ha risposto a diverse e disparate domande del suo pubblico. Una in particolare, però, ha catturato la nostra attenzione.

A Ginevra Lamborghini, come dicevamo precedentemente, sono arrivate diverse domande sul suo canale Instagram. Una tra tante, fa riferimento alla sua intolleranza. Non sappiamo cosa le sia accaduto esattamente e, soprattutto, quali siano i cibi ai quali non è tollerante. Fatto sta che, da quanto traspare dalle sue parole, sembrerebbe che sia avvenuto tutto per “puro caso”.

“Da circa un anno, bastava che mangiassi un grissino, un pezzetto di pane o anche un solo mini piatto di pasta, per stare malissimo”, ha iniziato a dire. Continuando, poi, a dire di essersi sentita sempre molto stanca e gonfia. “Mangiare era diventato stressante perché avevo paura di stare male dopo”, ha continuato a dire.

I segnali, diciamoci la verità, c’erano tutti. È proprio per questo motivo che Ginevra si è poi rivolto a degli specialisti. Che, come sottolineato dalla diretta interessata, la stanno aiutando molto.