Raoul Bova, brutta notizia per i numerosi sostenitori ed ammiratori dell’attore romano: l’ha appena annunciato, cos’è successo.

Siete pronti a rivedere Raoul Bova sul piccolo schermo? Si, avete ragione: Buongiorno Mamma è finito esattamente una settimana fa. E, con il suo finale travolgente, ci ha lasciati tutti col fiato sospeso. Come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, però, proprio questa sera, Giovedì 3 Giugno, l’attore romano sarà nuovamente in onda su Canale 5 con “Ultima Gara”. In compagnia di Manuel Bortuzzo, Emiliano Brembilla, Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini, il bel Bova sarà il protagonista indiscusso di questo incredibile ed emozionante film in prima serata.

In attesa, però, di poterlo vedere nei panni di nuotatore, purtroppo, dobbiamo darvi una brutta notizia. Ricordate quando, secondo TV Blog, si diceva che Raoul Bova avrebbe sostituito Terence Hill nella tredicesima stagione di Don Matteo? Ebbene: a quanto pare, non sembrerebbe essere così! Scopriamo da vicino le sue parole!

Raoul Bova, brutta notizia: c’entra Don Matteo, tutta la verità

Proprio a distanza di pochissime ore dalla fine di Buongiorno Mamma, si era diffusa l’indiscrezione che vedeva Raoul Bova come sostituto di Terence Hill in “Don Matteo”. Una notizia davvero clamorosa, da come si può chiaramente comprendere. E che, ovviamente, aveva fatto esultare tutti i sostenitori dell’attore romano. Ecco, ma è davvero così? A quanto pare, sembrerebbe proprio di no! A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio, come dicevamo precedentemente, è stato proprio il diretto interessato.

Intervistato da Vanity Fair nel corso della diciottesima edizione de Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, evento ideato da Ezio Greggio, Raoul Bova non ha affatto potuto fare a meno di raccontare tutta la verità in merito. “Non possiamo dire molto, gli sceneggiatori stanno ancora scrivendo. L’idea è di omaggiare Terence Hill”, ha detto l’attore romano sull’indiscrezione che lo vedeva come sostituto del grandissimo e secolare Don Matteo.

Siete dispiaciuti? Vi avrebbe fatto piacere? Al momento, quindi, non sappiamo se Raoul Bova sostituirà mai Terence Hill. Una cosa, però, è certa: nel frattempo, entrerà nella famosa serie televisiva come sacerdote al suo primo incarico.