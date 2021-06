Per i suoi 70 anni di Regno la Regina Elisabetta ha già preparato tutto: la cerimonia sarà sensazionale, ecco tutti i dettagli.

La Regina Elisabetta festeggerà 70 anni di regno nel 2022. Nel prossimo anno gli inglesi si godranno una magnifica celebrazione che durerà ben quattro giorni nel mese di giugno. Per celebrare i suoi 70 anni di Regno, la Regina Elisabetta ha già pensato a tutto. Manca un anno ma i preparativi sono già in corso: nel prossimo febbraio la Sovrana raggiungerà il tanto atteso traguardo all’età di 96 anni. La celebrazione si festeggerà da giovedì 2 giugno a domenica 5 giugno 2020: è già tutto organizzato. Vi sveliamo nel dettaglio come si svolgerà la festa.

Regina Elisabetta, non è mai successo prima: ha già organizzato tutto

E’ stata confermata la celebrazione per i 70 anni di Regno della Regina Elisabetta per il prossimo giugno 2022. I piani per il traguardo raggiunto dalla Sovrana sono davvero sensazionali: dal 2 al 5 giugno 2022 si celebrerà il giubileo di platino con musica, spettacoli, eventi nazionali, corse e decorazioni. Ma nello specifico, cosa accadrà in quei giorni?

Dal noto portale inglese Daily Mail apprendiamo che ci sarà un concerto dal vivo che vedrà star mondiali cantare ed esibirsi: la lista completa deve essere ancora annunciata ufficialmente ma si riuniranno personaggi famosi in tutto il mondo. Ci saranno inoltre corse per la Regina che è un’appassionata di cavalli: il weekend include anche una giornata dedicata alla famiglia della Regina che riempirà il palco reale per il Derby. Si realizzeranno falò cerimoniali in ogni capitale dei paesi del Commonwealth ed una cerimonia di ringraziamento per il regno nella cattedrale di St Paul.

L’intero evento, ovviamente, si svolgerà con il Bukingham Palace sullo sfondo: la città intera si vestirà per celebrare la Regina, la prima tra i sovrani britannici a raggiungere questo traguardo. L’incoronazione della regina Elisabetta II, ricordiamo, si tenne il 2 giugno 1953.