È stato il simpaticissimo e “pestifero” Rudy ne “I Cesaroni”, lo ricordate? Ecco com’è diventato oggi a distanza di anni: impressionante.

Diteci la verità: chi è che non ha mai visto una sola puntata de “I Cesaroni”? Senza alcun dubbio, nessuno: ne siamo certi. Andata in onda da Settembre del 2006 fino a Novembre del 2014, la fiction ha raccontato le avventure di Giulio e Lucia, interpretati da Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci, e della loro famiglia super allargata. Dal matrimonio con la sua precedentemente moglie, purtroppo defunta, il buon Cesaroni è diventato padre di tre maschi. Dalle nozze naufragate con l’ex marito, invece, la bella Liguori è diventata madre di due splendide ragazze.

Tra i figli di Giulio Cesaroni, senza alcun dubbio, vi ricorderete di lui: Rudy. Nato qualche anno dopo Marco, il giovanissimo Cesaroni si è contraddistinto dai suoi fratelli per il suo essere spiritoso e, spesso e volentieri, dispettoso nei confronti di sua sorella Alice. A questo punto, però, ci chiediamo: sono passati anni dall’ultima puntata, ma com’è diventato oggi?

I Cesaroni, ricordate Rudy? Com’è diventato oggi: da non credere!

Per circa otto anni e, soprattutto, per ben sei stagioni, abbiamo potuto conoscere, apprezzare ed amare il personaggio di Rudy nella fiction “I Cesaroni”. A questo punto, però, ci chiediamo: com’è diventato oggi? Appurato che l’ultima puntata della serie è stata mandata in onda nel lontano 2014 e, quindi, ben sette anni fa, siete curiosi di sapere com’è ora l’attore romano? Ci pensiamo noi!

Nella vita “reale”, l’attore che ha interpretato Rudy ne I Cesaroni si chiama Niccolò Centioli. Di origini romane, il giovanissimo ha intrapreso la carriera della recitazione. E, dal suo primo esordio, non l’ha mai più abbandonata. Oggi, però, com’è? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, resterete anche voi sbalorditi. Perché? La risposta è semplice: nonostante siano passati tanti anni, Niccolò Centioli non è assolutamente cambiato. Guardate un po’ qui:

Insomma, il simpaticissimo Rudy de I Cesaroni non è assolutamente cambiato. Ed anche la sua passione, a quanto pare, è rimasta la medesima. Sembrerebbe, nfatti, che adesso Niccolò Centioli abbia il desiderio di diventare un doppiatore.