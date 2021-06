Da Temptation Island VIP a Sanremo 2022: l’ex concorrente lo ha confessato per la prima volta in tv, ecco le sue parole!

Tutti gli amanti del gossip ricorderanno senza dubbio la lunga storia d’amore, giunta al capolinea ufficialmente diversi mesi fa, tra Serena Enardu e Pago. I due decisero di mettersi in gioco partecipando come concorrenti a Temptation Island VIP 2: le cose non andarono come immaginarono. Una crisi ha fatto scoppiare la coppia che poi si riunì nella Casa del Grande Fratello VIP. A distanza di mesi i due hanno preso due strade diverse: a parlare di cosa gli spetta in futuro è Pago. Pacifico Settembre è il suo nome completo ed è stato ospite di Tommaso Zorzi a ‘Il punto Z’. Sentite cosa ha rivelato!

Da Temptation Island VIP a Sanremo 2022: “Mi propongo”

Pacifico Settembre, meglio noto come Pago, è stato ospite di Tommaso Zorzi ne Il punto Z. Il noto cantautore sardo, ex di Serena Enardu e noto volto televisivo, ha fatto ascoltare il suo nuovo singolo nello show di Tommaso Zorzi, ‘Parlo ancora di noi’. Ha fatto una confessione che nessuno immaginava: Pago ha rivelato ai microfoni di Mediaset Play che vuole proporsi al Festival di Sanremo! “Mi riproporrò… Ho già una canzone pronta… il percorso c’è…” sono le parole dell’ex concorrente del GF VIP.

Pago ha ricordato della sua esperienza a Temptation Island VIP dove ha partecipato insieme alla sua ex Serena Enardu. In merito alla delusione ricevuta, ha confessato: “È stato distruttivo psicologicamente… Lo scavarsi dentro quando provi del dolore è molto più forte, lo senti di più e ti entra molto di più in testa”.

Il cantante ha inoltre raccontato delle sue esperienze televisive nei reality: “La cosa più brutta che ho vissuto in entrambe l’esperienze è la competizione che si crea… Le dinamiche non mi piacciono… Non mi piacciono le persone che cercano di screditarti per andare avanti. La parte bella di Music Farm è avere avuto a che fare con Franco Califano, siamo diventati grandi amici”.