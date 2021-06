L’amatissima star americana mostra la sua casa extra lusso a Las Vegas: la “Stanza Scarface” lascia letteralmente a bocca aperta!

Avete mai pensato di visitare una strepitosa villa hollywoodiana? Se sì, sappiate che il famoso pugile Floyd Mayweather ne ha una in “stile Scarface” da lasciarvi letteralmente senza fiato! Lo sportivo, che domenica prossima dovrà battersi con Logan Paul, ha voluto omaggiare i fan offrendo loro la possibilità di visitare virtualmente la sua splendida casa a Las Vegas.

L’incontro con Paul andrà in onda in diretta su Sky Sports Box Office e dovrebbe svolgersi a Miami: nel video che Mayweather ha condiviso si vedono entrambi gli atleti allenarsi nelle loro case. Impossibile non restare imbambolati dalla “Stanza Scarface”: una piscina da sogno coperta e tanti schermi tv per vedere qualunque cosa! Non solo, lo sportivo ha mostrato anche la sua favolosa collezione di auto e vestiti di lusso.

“Stanza Scarface”, mai visto nulla di simile: Floyd Mayweather lascia tutti a bocca aperta!

Ferrari, Bentley e Porsche, tutte le auto più lussuose che si possano immaginare fanno parte della collezione dello youtuber 44enne diventato pugile. Durante il video, Floyd ha anche fatto una battuta sui loro differenti patrimoni. “Lui (Paul) ha fatto un sacco di soldi da YouTube, non sono soldi tipo Floyd Mayweather… Quando si tratta di Floyd Mayweather, è un livello diverso”, ha detto.

La villa in questione è davvero un capolavoro, avete notato che somiglianza incredibile con la celebre villa del film “Scarface”?