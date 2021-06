Incidente ‘piccante’ durante un’esterna di Uomini e Donne: di seguito vi raccontiamo cos’è successo dopo il bacio

Uomini e donne è un dating show ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda dal 16 settembre 1996 su Canale 5. La trasmissione, inizialmente nata come un talk show, oltre che come la versione adulta di Amici, è una delle punte di diamante della rete del Biscione. Il programma ha assunto il format attuale a partire dal gennaio 2001, divenendo un programma per incontri.

Nel corso degli anni, la trasmissione ha avuto diverse trasformazioni: accanto al trono classico, con tronisti e troniste, è stato aggiunto il trono over, con dame e cavalieri. Per un anno c’è stata anche una breve parentesi del trono gay.

Da quest’anno, invece, il trono classico e il trono over si sono uniti. La scelta è stata presa, oltre che per rispettare le norme di sicurezza anti-Covid, anche per risollevare gli ascolti. Il format classico, infatti, non navigava in buone acque.

Uomini e Donne, incidente ‘piccante’ in esterna: cos’è successo

Quest’anno, durante un’esterna, c’è stato un incidente ‘piccante’. Protagonisti Giacomo Czerny e Martina Grado. I due sono stati gli ultimi ad uscire insieme dal programma. Durante una diretta su Instagram, la coppia ha raccontato le difficoltà ‘fisiche’ che si provano in esterna. Quando c’è stato il primo bacio, ad esempio, Martina ha raccontato: “È stato particolarmente sentito per qualcuno – facendo riferimento al suo fidanzato, che poi ha aggiunto – “Quando è finita l’esterna ho detto a Martina che non potevo alzarmi“. Il bacio ha ‘smosso’ qualcosa in Giacomo.

Giacomo e Martina sembrano una coppia veramente affiatata. I due fanno impazzire il pubblico e c’è chi li vorrebbe nella prossima edizione di Temptation Island, al via dal 28 giugno su Canale 5. Alla domanda dei fan, però, la coppia ha così risposto: “Non abbiamo mai preso in considerazione di farlo“. È probabile però che non siano tra le coppie della prossima edizione. Il cast del reality show, infatti, potrebbe essere già completato.