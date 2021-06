Uomini e Donne, “L’amore è universale”: la protagonista della trasmissione cambia d’un tratto l’orientamento sessuale?

Uomini e Donne è ormai terminato: la trasmissione di Maria De Filippi è in pausa, per il consueto stop estivo. In onda su Canale 5, al momento, ci sono due nuove soap opera turche, Mr Wrong e Love is in the air. Ma i fan del programma non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà nella prossima edizione. Soprattutto, non vedono l’ora di sapere come proseguiranno le vicende amorose di una delle protagoniste assolute del trono Over, Gemma Galgani. Come sappiamo, all’interno dello studio di Canale 5, la dama ha conosciuto diversi uomini, ma con nessuno di loro c’è stato il lieto fine. Ma la dama torinese ha mai provato sentimenti per una donna? A rispondere è stata proprio lei, in una recente puntata di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, “L’amore è universale”: Gemma Galgani cambia orientamento sessuale?

“Non hai mai provato un sentimento d’amore per una donna? Magari forse bisogna cambiare. Forse potrebbe essere più fortunata”. È questa la domanda che Luca Zanforlin ha rivolto a Gemma Galgani, nel corso di una recente puntata di Uomini e Donne in cui è stato ospite. Una domanda a cui la dama non ha esitato a rispondere, con parole non precludono nulla: “Perché no, alla fine può succedere. Potrei anche provare, assolutamente, sono d’accordo. L’amore è universale. Veramente per me potrebbe accadere, perché penso che l’amore sia universale”.

Queste la parole della dama, che non esclude affatto questa possibilità avanzata da Zanforlin: “Devo dire che non lo escludo, potrebbe essere e c’ho anche pensato. Grazie comunque del consiglio e sono felicissima delle tue parole”

Insomma, Gemma è assolutamente aperta a nuove conoscenze, anche per quanto riguarda l’universo femminile. Che la dama frequenterà qualche new entry del parterre femminile a partire dalla prossima stagione? Non ci resta che attendere novità. Come sempre, Uomini e Donne ripartirà a settembre, e noi non vediamo l’ora!