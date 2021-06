Uomini e Donne, Secondo quanto trapela sul web, Maria de Filippi avrebbe già scelto il prossimo tronista per settembre: facciamo chiarezza!

Circola già da qualche ora l’indiscrezione che riguarda la prossima stagione di Uomini e Donne. Il noto dating show, secondo quanto circola sul web, ha già scelto il prossimo tronista. Le voci che circolano riguardano Francesco Chiofalo, l’ex concorrente di Temptation Island ed ex fidanzato di Antonella Fiordelisi. A quanto pare potrebbe essere proprio lui il prossimo protagonista di Uomini e Donne: ma perché circola questo scoop? Delle Instagram story pubblicate ieri sera dal diretto interessato tutti hanno capito che si è aperta per lui una porta ‘importante’. L’Investigatore social, influencer che racconta ogni giorno sui social i segreti dei VIP, inoltre, ha confermato tale supposizione aggiungendo che sarà il nuovo tronista. Ma cosa ha scritto Chiofalo sui social? Facciamo chiarezza.

Uomini e Donne, Maria De Filippi ha già scelto il prossimo tronista? Facciamo chiarezza

Francesco Chiofalo ieri, mercoledì 2 maggio, ha aggiornato il suo canale social per aggiornare tutti i suoi follower e condividere con loro la sua felicità. “Che bella notizia che ho avuto oggi, anche se per qualcuno sarà una brutta sorpresa anzi bruttissima…io lo chiamo semplicemente karma. Purtroppo non posso spoilerare nulla ma ne riparliamo a settembre” ha scritto sui social, come IG story.

A quanto pare Francesco Chiofalo a settembre comincerà una nuova avventura e, vista l’indiscrezione bomba lanciata dall’Investigatore social, non sembrano esserci dubbi. Siederà sul trono di Uomini e Donne?

Il famoso ‘Lenticchio’ ha proseguito definendo ieri come il giorno più bello della sua vita: “Purtroppo non posso dirvi nulla, c’è da aspettare ma capirete perchè oggi sono così contento” ha proseguito.