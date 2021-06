Alba Parietti mostra la casa ad Ibiza e alcuni dettagli sono pazzeschi: siamo senza parole per la bellezza!

Ormai è noto, i personaggi del mondo dello spettacolo amano mostrare sui social, attimi della propria quotidianità, pubblicando scatti particolari, inerente la vita privata o anche i progetti lavorativi. Il canale social è diventato molto importante per tutti, diciamo la verità, e spesso non riusciamo a farne a meno. Sono tanti i minuti e addirittura le ore trascorse su instagram, facebook, twitter e via dicendo.

Ad essere particolarmente osservati sono ovviamente i vip, con profili con migliaia e migliaia di follower. Ed è proprio ai loro fan che, spesso, mostrano, e rendono loro partecipi della propria vita. Alba Parietti è sicuramente uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più amati e seguiti, e proprio la conduttrice è avvezza a condividere spesso sui social. Nelle ultime ore, ha reso nota su instagram, la casa ad Ibiza, che sembrerebbe essere proprio la sua, dato che, in uno scatto, la Parietti scrive ‘casa mia’. Ebbene, siete curiosi di vedere alcuni spazi? Ve lo diciamo da subito, sono pazzeschi!

Alba Parietti, avete visto la sua casa ad Ibiza? I dettagli sono meravigliosi, e che vista!

Come abbiamo poco fa svelato, e com’è noto, Alba Parietti condivide spesso sui social attimi della quotidianità, rendendo partecipi, in questo modo, i suoi migliaia di follower. Proprio nelle ultime ore, si trova ad Ibiza, per trascorrere una meritata vacanza, e su instagram ha mostrato alcuni dettagli, pazzeschi, della casa. Com’è possibile vedere dalla foto qui resa pubblica, dietro sono evidenti particolari bellissimi, con vasi incantevoli e molto grandi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)



Ma è nelle storie che sono apparsi dettagli pazzeschi, dato che, la conduttrice ha mostrato l’esterno. Possiamo così ammirare una terrazza bellissima, vista mare, con sedie e cuscini, e tanto verde ad incorniciare questo quadro stupendo. Il panorama è fantastico, avete visto?

La casa ad Ibiza è pazzesca, con tanto mare e sole, e tanta bellezza! E’ certamente il posto giusto per rilassarvi e vivere qualche giorno in serena pace, ma non privandosi di tanto divertimento!