Amici, Giulia Stabile ci sarà anche l’anno prossimo?

Giulia Stabile è la vincitrice della ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. La ballerina ha sbaragliato la concorrenza, conquistando i giudici, la stampa, ma soprattutto il pubblico. Non c’è mai stata storia: Giulia ha iniziato ad accumulare consensi sin dalla fase pomeridiana, finendo per trionfare al serale. La ballerina è stata una delle prime ad entrare nella scuola più famosa d’Italia grazie al giudizio positivo della professoressa Veronica Peparini, che ha creduto su di lei sin dal primo minuto.

La ballerina romana ha poi migliorato le sue doti artistiche e tecniche grazie agli insegnamenti di professionisti esperti, arrivando al serale con una preparazione quasi perfetta. Facciamo fatica a ricordare qualche critica nei suoi confronti: i giudici sono stati sempre d’accordo nel riconoscere le qualità elevate della giovane romana.

In finale è stato poi un trionfo: la ballerina italo-catalana è salita sul gradino più alto del podio, trionfando come prima ballerina donna nella storia del talent show e battendo il fidanzato Sangiovanni. Adesso come continuerà la sua carriera?

Giulia Stabile sarà ad Amici anche l’anno prossimo?

La ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi ha visto trionfare ‘a furor di popolo’ la ballerina italo-catalana Giulia Stabile. Il suo percorso è stato netto, anche se non sono mancati i momenti di sconforto. Giulia è cresciuta tanto nella scuola più famosa d’Italia e adesso, dopo la vittoria nel talent show, è pronta per palcoscenici ancora più importanti.

Il futuro, però, potrebbe essere legato ancora una volta a Maria De Filippi: Giulia potrebbe infatti essere inserita nel cast della prossima edizione del talent show, figurando tra i ballerini professionisti. Per i fan della giovane romana sarebbe un sogno, ma ovviamente c’è anche chi la pensa in modo diverso.

Noi di Sologossip, sulle nostre pagine social (SEGUICI SU INSTAGRAM e SU FACEBOOK), abbiamo posto una domanda precisa ai nostri utenti: “Vi piacerebbe rivederla tra i professionisti?“. Le risposte ovviamente sono state disparate. C’è chi gioisce e chi invece non è d’accordo.

Un utente scrive: “Sì, mi piacerebbe rivederla tra i professionisti. Ha molto talento e se lo merita. Brava giulia” – qualcun altro invece ribatte – “Non credo sia in grado, ma questo ovviamente lo giudicheranno loro“. Qualcuno pensa che la De Filippi abbia già fatto la sua scelta, mentre qualcun altro vorrebbe Alessandro Cavallo (altro finalista) tra i professionisti. Insomma, i pareri sono discordanti e l’ultima parola, come sempre, sarà di Maria De Filippi.

