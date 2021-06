Dal 1999 al 2005 è stata una delle protagoniste più amate della soap Vivere: com’è e cosa fa l’attrice Manuela Maletta dopo tutti questi anni.

L’abbiamo conosciuta e amata quando nel 1999 ha iniziato a far parte di Vivere, amatissima soap opera italiana ambientata a Como. Manuela Maletta recitava il ruolo di Lisa Bonelli, terza figlia di Giovanni e Mirella Bonelli, col sogno di diventare stilista. Per realizzare tale obiettivo, Lisa collabora con la sorella Eva nel suo Atelier.

Sentimentalmente, stringerà relazioni con altri personaggi della serie, come Marco Falcon e Luca Canale. Il personaggio interpretato la Manuela Maletta avrà una forte evoluzione nel corso degli anni, trasformandosi da ragazza a donna determinata e sicura di sé.

Ma com’è diventata Manuela Maletta oggi? Molto attiva sul suo profilo Instagram, scopriamo come appare oggi l’attrice.

Manuela Maletta oggi, come appare l’amatissima attrice di Vivere

Dopo aver lavorato sul set della soap che la rese famosa, Manuela ha recitato nella miniserie tv: ‘Donna Detective’ andata in onda su Rai Uno. Nella sua carriera non mancano lavori a teatro, ma in questi anni ha coltivato anche un’altra grande passione, quella per la danza.

Scorrendo la sua gallery su Instagram, Manuela si mostra oggi in tutta la sua bellezza, immutata nonostante il tempo. A 44 anni la Maletta mostra un fisico invidiabile, molto tonico grazie all’intensa attività fisica che svolge costantemente. Lo sguardo ha sicuramente un’aria più matura, ma ciò la rende ancora più attraente, non trovate?

Avete visto che fascino? L’attrice appare davvero in splenda forma, con un viso luminoso e senza neanche una ruga! Vi piacerebbe ritrovarla in tv?