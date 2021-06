Can Yaman, è stata appena svelata una notizia davvero fantastica: accadrà tra pochissimi giorni, ecco tutti i dettagli da sapere.

Ha fatto innamorare letteralmente tutti, Can Yaman. Sin dal suo primo esordio in Italia, l’attore turco è riuscito a conquistare una larghissima fetta di pubblico italiano dalla sua parte. Tanto è vero che attualmente è uno degli attori più amati ed apprezzati. Recentemente, l’abbiamo salutato nei panni di Can Divit in Daydreamer, ma è da qualche giorno che è entrato nelle case di tutti gli italiani nei panni di Mr Wrong. È proprio questa la serie televisiva che, in mancanza di Uomini e Donne, Canale 5 ha deciso di mandare in onda.

Cosa ne pensate di Mr Wrong? La serie televisiva con Can Yaman ed Ozge Gurel è iniziata da pochissimi giorni su Canale 5, eppure sembrerebbe che sia già pronta a regalare tantissimi colpi di scena. L’ultimo, stando a quanto si apprende da TV Blog, sembrerebbe accadere tra pochissimi giorni. Di cosa parliamo? Vi sveleremo tutti i dettagli. Anche se, vi anticipiamo, la notizia è davvero fantastica! Scopriamola!

Can Yaman, notizia fantastica: è stata appena svelata, cosa accadrà

Vi hanno colpito i primi episodio di Mr Wrong su Canale 5? Ebbene, fate molta attenzione: è in arrivo una notizia davvero fantastica! A svelarcela, come dicevamo precedentemente, è stato proprio TV Blog. Attraverso il suo canale Instagram, l’informatissimo portale ha svelato una piccola “chicca” davvero incredibile. E che, se fosse davvero così, sarebbe qualcosa davvero di grandioso.

È da Lunedì 31 Maggio che non ci perdiamo alcun appuntamento con Can Yaman e il suo Mr Wrong, ebbene molto presto ci sarà un appuntamento esclusivo. Stando a quanto si apprende da TV Blog, sembrerebbe la serie televisiva con l’attore turco sia pronta a farci compagnia anche in prima serata. Avete letto proprio bene, si! Non soltanto il classico appuntamento alle 14:45, quindi, ma anche subito dopo cena.

Da come si legge, quindi, sembrerebbe che, a partire dal 14 Giugno e per circa quattro settimane, Mr Wrong andrà in onda anche in prima serata. Una notizia davvero fantastica, non c’è che dire. Voi siete contenti?