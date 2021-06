Carolina Marconi continua la sua battaglia contro il tumore diagnosticatole: “Oggi è una giornata importante”, come sta adesso.

Era esattamente il 25 Maggio scorso quando Carolina Marconi, ex amatissima e famosissima concorrente del Grande Fratello, annunciava ai suoi sostenitori una spiacevolissima notizia. Qualche mese fa, infatti, le è stato diagnosticato un tumore al seno. E lei, com’è giusto che sia, ha voluto ritagliarsi del tempo per sé per metabolizzare la notizia. È proprio nel corso di un weekend di mare, però, che ha deciso di vuotare il sacco. E di raccontare tutto ai suoi followers. “Ho approfittato di due giorni di sole prima di iniziare la chemio a metà giugno perché non potrò più prendere sole fino a dicembre”, ha detto l’ex gieffina che ha trascorso il weekend a Formia.

A distanza di qualche settimane da questo annuncio, Carolina Marconi è ritornata sui social a raccontare la sua battaglia contro il tumore. Proprio pochissime ore fa, ha detto: “Oggi 3 Giugno sarà una giornata molto importante per me”. Scopriamo come sta adesso.

Carolina Marconi racconta la sua battaglia contro il tumore: come sta adesso?

Tutti ricordiamo Carolina Marconi all’interno della casa del Grande Fratello per il suo immenso sorriso. Un sorriso che, nonostante la battaglia contro il tumore, la bellissima venezuelana non ha affatto perso. E lo si vede chiaramente da questo ultimo post che la Marconi ha condiviso sul suo canale Instagram.

È proprio a corredo di questa foto che Carolina Marconi non ha affatto perso occasione di poter raccontare ai suoi sostenitori come sta adesso. E, soprattutto, come sta procedendo la sua lotta contro il brutto male. “Ho messo il picc-port, la cannula di 41 cm in vena che mi seguirà per tutto il mio percorso (chemio)…secondo step raggiunto”, ha iniziato a dire l’ex gieffina. Spiegando di aver avuto un attimo di debolezza e di aver pianto dinanzi all’infermiere. “Chiaramente non è stata una passeggiata ,avevo paura di provare dolore ma invece è stato più facile di quanto pensassi”, ha detto ancora.

“Tutto passo nella vita e si combatte sempre a testa alta”, ha detto ancora Carolina Marconi. Sottolineando, quindi, ancora di più la sua forza d’animo e il suo spirito combattivo.