Christian De Sica è un attore formidabile, ma l’avete mai visto a 17 anni? Sui social, spunta uno scatto inedito: com’è cambiato!

È uno degli attori più formidabili dello spettacolo nostrano, Christian De Sica. Iniziato a muovere i primi passi davvero giovanissimo, il simpaticissimo romano è riuscito a costruirsi, nel corso di questi lunghissimi anni, una carriera davvero memorabile. Spesso e volentieri motivo delle nostre risate, soprattutto nel periodo natalizio, il buon De Sica vanta di un curriculum davvero impressionante. Il suo debutto è avvenuto esattamente nel 1980. E da quel momento, infatti, non si è mai più fermato. Tanto è vero che ancora adesso è un attore famosissimo ed apprezzatissimo.

Il successo di Christian De Sica, quindi, è davvero impressionante. E, sia chiaro, questo non si limita alla sfera lavorativa, ma si estende fino al suo canale social. È proprio qui che l’attore romano è attivissimo. E non perde occasione di poter interagire con i suoi fan. Lo ha fatto anche diverso tempo. Quando, molto probabilmente per la prima volta in assoluto, ha condiviso una foto di sé di quando aveva soltanto 17 anni. L’avete mai visto? Guardate un po’ qui!

Christian De Sica a 17 anni, l’avete mai visto? Lo scatto è inedito: com’è cambiato!

È proprio sul suo canale social ufficiale, quindi, che Christian De Sica non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa. E così, tra uno scatto del presente ed uno scatto del passato, l’attore romano permette ai suoi sostenitori di poter entrare a far parte della sua vita. Lo ha fatto anche qualche tempo fa. Quando, come dicevamo precedentemente, il buon De Sica ha voluto mostrare al suo pubblico una foto di sé di quando aveva soltanto 17 anni.

Insomma, un vero e proprio scatto del passato, c’è da ammetterlo. A questo punto, però, vi chiediamo: voi avete mai visto Christian De Sica a 17 anni? Ebbene: se la risposta è negativa, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio.

Ha da poco compiuto settanta anni, Christian De Sica. Quindi, dal momento di questa foto, sono passati esattamente cinquantatré anni. Eppure, si vede chiaramente: l’attore romano non è affatto cambiato. Certo, nello scatto in questione è soltanto un ragazzino, ma nei tratti somatici il buon De Sica è rimasto identico. Siete d’accordo?