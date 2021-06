Era la simpaticissima Donna in Beverly Hills 90210, la ricordate? Sono passati vent’anni dall’ultima puntata, com’è diventata oggi?

Ha fatto sognare ed innamorare la generazione degli anni ’90, Beverly Hills 90210. Andata in onda per la prima volta in assoluto negli Stati Uniti nel 1990 fino al 2000, la serie televisiva americana ha riscosso un successo impressionante sin dal primo momento. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante siano passati esattamente ventuno anni dalla messa in onda dell’ultima puntata, i suoi protagonisti indiscussi sono ricordati con affetto e simpatia da tutti i loro telespettatori. Impossibile, ad esempio, dimenticare la bellissima Brenda. Oppure, Valerie, entrata a far parte del cast nel 1994. Ma non solo. Ebbene: se vi dicessimo Donna, la ricordate? Impossibile dimenticarla, avete ragione!

È stato la colonna portante di Beverly Hill 90210, Tori Spelling. A distanza di anni, però, siete curiosi di sapere com’è diventata oggi? L’ultima puntata della serie televisiva americana in Italia è stata mandata nel 2001. Da quel momento, sono passati vent’anni: com’è oggi?

Beverly Hill 90210, ricordate la bellissima Donna? Com’è cambiata oggi: resterete di stucco

Sono trascorsi esattamente venti anni da quando, a malincuore, è stata mandata in Italia l’ultima puntata di Beverly Hills 90210. Siete curiosi, però, di sapere come sono diventato oggi alcuni dei suoi protagonisti? Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato della “perfida” Valerie, entrata nel cast come sostituta di Brenda. Adesso, invece, siete curiosi di sapere com’è diventata Donna?

All’interno della serie televisiva, lo sappiamo benissimo, Donna ha avuto un ruolo molto speciale. Desiderata da tutti per la sua immensa simpatia, la giovane è stata anche la protagonista indiscussa di una splendida storia d’amore con David. Oggi, però, com’è diventata? Ebbene: per Tori Spelling, questo è il suo nome nella “vita reale”, sembrerebbe che il tempo non sia affatto cambiato! Nonostante siano passati vent’anni dall’ultima puntata della serie televisiva americana, la splendida Donna continua a godere di una bellezza più unica che rara. Dateci un po’ un’occhiata:

Bellissima, vero? In effetti, non le si può dire affatto nulla in contrario. Possono anche essere passati 30 o 20 vent’anni, ma Tori Spelling è super fantastica!