Giulia Salemi, mini fuga d’amore ad Ischia con il suo Pierpaolo: avete visto dove alloggia la coppia? Il panorama è davvero da urlo!

Altro giro, altra cosa, potremmo dire! Dopo la fantastica vacanza d’amore a Samanà, la loro prima da fidanzati, che Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno vissuto nei giorni scorsi, la coppia ha deciso di concedersi qualche altro giorno di relax. E di volare in terra campana. È prima a Napoli ed, in seguito, ad Ischia, infatti, che i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip si sono recati per viversi questi primi giorni di estate.

Leggi anche –> Impossibile non notarlo: quel dettaglio di Giulia Salemi fa impazzire i followers

Com’è loro solito fare, ovviamente, i due piccioncini non perdono mai occasione di poter rendere partecipi i loro sostenitori di questa splendida vacanza campana. Ed è proprio per questo motivo che, spesso e volentieri, si dilettano a condividere foto insieme, foto dei luoghi che visitano e, soprattutto, del buon cibo campano. L’ultima condivisa da Giulia Salemi sul suo canale Instagram ufficiale, però, vi assicuriamo: vi lascerà senza parole! Appena sveglia, infatti, l’influencer ha voluto mostrare il panorama che si intravede dal luogo in cui alloggia. Impressionante!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Giulia Salemi, mini luna di miele ad Ischia con Pierpaolo: avete visto il panorama? Da favola!

In attesa di poter ritornare a Milano ed iniziare la vita di tutti i giorni, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi continuano a godersi questi attimi di relax. Giunti a Napoli per festeggiare il compleanno di Matteo, migliore amico dell’influencer, la coppia non ha potuto fare a meno di fare un “salto” anche ad Ischia. È proprio qui che,nelle ultime ore, i due piccioncini si stanno mostrando ai loro sostenitori. E li stanno ammaliando con le bellezze dell’isola campana.

Cosa ce lo fa dire? La risposta è piuttosto semplice: pochissime ore fa, Giulia Salemi ha mostrato il panorama che si vede chiaramente dal posto in cui alloggia. Come possiamo descriverlo? Beh, non ci sono parole! Vedete se riuscite a trovarle voi:

Insomma, un vero e proprio paradiso sceso in terra, c’è da ammetterlo! Diteci la verità: quanti di voi vorrebbero svegliarsi con questa vista da mare?