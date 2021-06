Dal Grande Fratello VIP alla radio: l’ex concorrente del reality più amato dagli italiani lancia il suo nuovo singolo Ecco l’annuncio tanto atteso.

Un magnifico annuncio arriva dal web! TvBlog rivela che a partire da venerdì 18 giugno un ex concorrente del Grande Fratello VIP lancia il suo nuovo singolo! Parliamo dell’amatissimo Pierpaolo Pretelli, ex gieffino della Casa più spiata d’Italia. Il giovane lancia il brano ‘L’estate più calda’ scritto insieme a Shade e prodotto da Jaro. La nuova canzone sarà disponibile in radio e sulle piattaforme streaming ed in digital download a partire dal prossimo 18 giugno: i fan sono in visibilio! Nessuno se l’aspettava: Pierpaolo da concorrente del reality diventa anche cantante! Ecco l’annuncio arrivato nelle ultime ore: che sorpresa!

Dal Grande Fratello VIP alla radio: incredibile annuncio, nessuno se l’aspettava

Arriva una notizia incredibile per i fan di Pierpaolo Pretelli! L’ex concorrente del Grande Fratello VIP 5 lancia il suo nuovo brano, ‘L’estate più calda’: sarà disponibile in tutte le radio e sulle piattaforme streaming dal prossimo venerdì 18 giugno. La notizia arriva da Tv Blog che con un tweet ha fatto l’annuncio:

Pierpaolo Petrelli da inquilino del #GfVip a cantante. Il singolo “#Lestatepiùcalda” (MNcomm / Warner Music), scritto a 4 mani con Shade e prodotto da Jaro, sarà disponibile in radio, sulle piattaforme streaming e in digital download da venerdì 18 giugno. pic.twitter.com/MDYFanh5Wl — Tvblog.it (@tvblogit) June 4, 2021

Dal GF VIP alle radio il passo è davvero breve: siamo sicuri sarà una canzone davvero incredibile!

Non è la prima che lancia: la scorsa estate Pierpaolo Petrelli, fidanzato di Giulia Salemi, lanciava ‘Rondine’ insieme a Giorgina. La nuova, L’estate più calda, farà ballare tutti gli italiani in queste prossime vacanze estive 2021! E’ stata scritta da quattro mani, ovvero quelle dell’ex gieffino ed il cantante Shade: la canzone è prodotta da Jaro!

L’indizio

Qualcosa, qualcuno, l’aveva già immaginata. Lo scorso aprile Pierpaolo su Instagram ha pubblicato un selfie in cui annunciava qualche novità in arrivo. “Che bolle in pentola?” scriveva Petrelli diversi mesi fa: il post mostrava lui con delle cuffie ed un microfono. Finalmente la verità è spuntata fuori: attendiamo con ansia il suo prossimo singolo!