“H2O” è stata una serie televisiva davvero amatissima dagli adolescenti, ricordate la dolce “Cleo”: com’è diventata e cosa fa oggi la bella Phoebe Tonkin?

“H2O” ha fatto sognare moltissimi giovani adolescenti con le avventure di tre ragazze molto speciali capaci di trasformarsi in sirene. A rendere difficile la loro situazione i tipici problemi legati all’età, il timore di essere scoperte e il dover affrontare una serie di cambiamenti incredibili. Veder sfrecciare le protagoniste in acqua con le loro splendide code da sirene e ammirarle durante l’utilizzo dei loro “poteri” ha sicuramente elettrizzato molti telespettatori. A interpretare la dolce e timida “Cleo” c’era la splendida Phoebe Tonkin: sapete cosa fa oggi e com’è diventata la magnifica attrice? Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli della sua strabiliante carriera!

Leggi anche: Lucy Lawless, com’è diventata oggi l’indimenticabile “Xena”: la riconoscete?

Com’è oggi e cosa fa la bella Phoebe Tonkin: era “Cleo” di H2O

Nata a Sydney, Phoebe Tonkin ha sempre dimostrato una naturale predisposizione per il panorama artistico. Fin da piccolissima ha studiato danza, classica, hip hop e perfino tip tap. A conferirle un grande successo è il primo ruolo da protagonista, quello di “Cleo” nella serie televisiva di “H2O”. Da adolescente, inoltre, ha lavorato anche come modella.

Il suo talento non passa inosservato e la bella attrice viene scelta per interpretare Faye Chamberlain in “The Secret Circle”, serie fantasy tratta dai libri di Lisa J. Smith. Sebbene il format sia stato cancellato dopo una sola stagione, l’interpretazione di Phoebe Tonkin conquista il pubblico e Kevin Williamson, il creatore, la vuole in “The Vampire Diaries” altro successo strepitoso ispirato ai libri della Smith. L’attrice ricoprirà il ruolo di Hayley sia nella serie madre che nello spin-ogg “The Originals”. In passato è stata legata a Paul Weasley, che in “The Vampire Diaries” interpretava Stefan Salvatore. Siete curiosi di vedere com’è oggi la bellissima interprete? Ecco un scatto recente!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Phoebe Tonkin (@phoebejtonkin)

Un vero splendore, siamo certi che anche voi sarete d’accordo!