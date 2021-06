L’attrice di Un posto al sole, Ilenia Lazzarin fa sapere sui social di aver avuto un brutto incidente e di essersi fatta male.

Ilenia Lazzarin è uno dei volti più amati dai fan della soap napoletana Un posto al sole: bella e davvero in gamba nel suo lavoro, a soli 38 anni ha già alle spalle una carriera davvero eccezionale. E pensare che ha studiato come odontotecnico! Eppure, la passione per la recitazione l’accompagna da sempre e nel 2001 si trasferisce a Napoli ed entra a far parte della celebre soap, dove interpreta il personaggio di Viola.

Leggi anche—–>>>Ilenia Lazzarin ritorna ad “Un posto al sole”? La sua risposta spiazza i fan

Un ruolo che non ha mai abbandonato se non per qualche mese quando nacque suo figlio nel 2018. Tornata sul set, ha continuato a farci appassionare alle avventure di Viola. Proprio suo figlio è stato il protagonista dell’incidente che ha avuto oggi l’attrice: vediamo cosa ha raccontato su Instagram.

Segui anche la nostra pagina Instagram—->>>clicca qui

Ilenia Lazzarin racconta sui social l’incidente: come si è fatta male

Come per tutte le giovani mamme, anche Ilenia ha una vita sicuramente molto frenetica: i bambini si sa, sono un impegno non indifferente e infatti l’attrice oggi ha raccontato cosa le è capitato sul suo profilo ufficiale Instagram. Tramite una storia ha fatto sapere di essersi fatta male mentre andava a prendere il suo bambino. “Per la fretta mi sono parcheggiata il motorino sul dito!”, scrive la Lazzarin a corredo dell’immagine in cui si vede i suoi piedi e l’alluce dolorante.

Con molta ironia, Ilenia aggiunge in un’altra storia che nonostante non si veda nulla ad occhio nudo, avverte i dolori della morte cerebrale del suo alluce.

Ci dispiace per l’incidente e le auguriamo una pronta guarigione!