A pochissimi giorni dalla finale de L’Isola dei Famosi, arriva un comunicato del tutto inaspettato per i naufraghi: cos’è successo.

Mancano pochissimi giorni alla finale de L’Isola dei Famosi. Lunedì 7 Giugno, direttamente dall’Honduras per via dell’emergenza Coronavirus, verrà eletto il vincitore di questa quindicesima edizione dell’adventure reality di Canale 5. Chi tra Ignazio Moser, Awed, Beatrice Marchetti, Valentina Persia, Andrea Cerioli e Matteo Diamante trionferà? Al momento, non lo sappiamo. Una cosa, però, è certa: L’Isola dei Famosi continua a regalare emozioni. Cosa ce lo fa pensare? La risposta è piuttosto semplice: il colpo di scena a cui abbiamo assistito nel corso del daytime di oggi, Venerdì 4 Giugno.

È proprio su Canale 5 che, dopo la consueta puntata di “Love is in the air”, è andato in onda il daytime de L’Isola dei Famosi. Durante il quale, come dicevamo, abbiamo assistito ad un grandissimo colpo di scena. Cos’è successo? Nulla di grave, sia chiaro! Fatto sta che, nel bel mezzo della giornata, i naufraghi hanno dovuto leggere un comunicato arrivato sull’isola inaspettatamente. Cosa diceva? Ecco tutti i dettagli.

Isola dei Famosi, arriva un comunicato “choc” per i naufraghi: cos’è successo

Ultimi giorni su Cayo Paloma per i sei naufraghi de L’Isola dei Famosi. Che, a quanto pare, sembrerebbero essere ricchi di sorprese. Come mostrato nel corso del daytime di oggi, Venerdì 4 Giugno, gli aspiranti vincitori di questa quindicesima edizione dell’adventure reality hanno ricevuto un comunicato del tutto inaspettato. E che, soprattutto, li ha rimessi nuovamente in gioco.

Sappiamo benissimo che da Lunedì scorso, tutti i naufraghi de L’Isola dei Famosi sono ritornati su Cayo Paloma. E, soprattutto, completamente alle origini. Con pochissimo cibo e senza fuoco, i sei aspiranti vincitori hanno dovuto trascorrere questa ultima settimana davvero in un modo estremo. È proprio per questo motivo che, a pochissimi giorni dalla finale, la produzione ha deciso di sorprenderli con questo comunicato.

Con un avviso del tutto inaspettato, dunque, la produzione de L’Isola dei Famosi ha permesso ai ragazzi di riavere nuovamente il fuoco, a patto che, fino al tramonto di quel giorno, avessero pescato ben sei pesci. Ci sono riusciti? Assolutamente no!

Purtroppo, i ragazzi non sono riusciti a superare la missione. Lo spirito dell’isola, però, ha voluto ugualmente premiarli per lo sforzo ed impegno!