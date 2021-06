Jasmine Carrisi l’ha rivelato soltanto adesso: ‘dispiacere’ per papà Al Bano? Cosa ha raccontato la giovane artista.

Da qualche settimana, è uscito il nuovo singolo di Jasmine Carrisi, la bravissima artista, figlia di Al Bano Carrisi, e proprio a tal proposito non si fa che parlare di lei. Infatti, Calamite, questo il titolo scelto per il suo nuovo brano, è già ascoltatissimo, e sta ottenendo un certo apprezzamento. La figlia di Al Bano, a quanto pare, ha deciso di percorrere la medesima strada di suo padre ed entrare nel mondo della musica.

In precedenza, vi abbiamo svelato che l’artista, in un’intervista al Corriere, aveva raccontato un aneddoto particolare. Nulla di preoccupante sia chiaro, ma come svelato da Jasmine, è stato proprio suo padre a spronarla a scegliere come titolo del suo nuovo singolo Calamite, infatti, Jasmine aveva inizialmente deciso di utilizzare Verso sud. Ma ai microfoni di Radio Smeraldo, la cantante ha fatto ancora una particolare rivelazione: scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Jasmine Carrisi, non l’aveva mai detto prima: c’entra Al bano, la rivelazione

Come vi abbiamo poco prima svelato, Jasmine Carrisi sta spopolando con il suo nuovo brano Calamite. Inizialmente, l’artista aveva scelto il titolo Verso Sud, ma come raccontato da lei stessa in un’intervista al Corriere, è stato poi suo padre, Al bano, a proporle di utilizzare Calamite, e così è stato.

Ma Jasmine, ai microfoni di radio Smeraldo, ha nuovamente sorpreso tutti, con una rivelazione che non aveva mai detto prima. Infatti, quando lo speaker Matteo Bortone le ha chiesto se in futuro possa esserci una collaborazione con suo padre, la giovane artista ha risposto così: “Non farei mai un singolo con lui. Abbiamo due stili completamente diversi e poi la sua voce coprirebbe la mia”.

Queste le parole della cantante che ha comunque ammesso di aver iniziato questa carriera, soprattutto grazie ad Al bano, che l’ha aiutata artisticamente, data l’immensa esperienza e bravura del cantante. Una rivelazione giunta soltanto adesso, ma chissà che in futuro, la bella artista non possa cambiare idea, e dare vita insieme a suo padre, ad un grande successo!