Lorenzo Insigne è l’attuale centravanti del Napoli e della Nazionale Italiana, ma avete mai visto la sua casa? Quel “dettaglio” è pazzesco!

Classe ’91, il giovanissimo Lorenzo Insigne non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Ex bomber del Pescara ed attualmente attaccante della squadra di calcio che rappresenta il capoluogo campano, il buon Insigne decanta di un successo davvero assoluto. Con ben 109 goal segnati con la maglia della sua squadra del cuore, Lorenzo è, senza alcun dubbio, uno dei più grandi attaccanti della Serie A. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lui? In campo, c’è da ammetterlo, sappiamo davvero ogni cosa. Ma ad esempio, se vi chiedessimo se avete mai visto la sua casa, ci sapreste dare una risposta?

Dove vive Lorenzo Insigne? Ovviamente, la risposta è piuttosto scontata. Oltre ad essere un centravanti della Nazionale Italiana, il buon napoletano è anche uno dei maggiori attaccanti della squadra della sua città. Ed è proprio qui che, quindi, vive con sua moglie Jenny e i suoi due figli. Avete mai visto la sua casa, però? Scopriamola!

Lorenzo Insigne, la sua casa è pazzesca: l’avete mai vista?

Vive e gioca a Napoli, Lorenzo Insigne. Ma voi avete mai visto la sua casa? A mostrarla al suo pubblico, è stato proprio il diretto interessato. Attraverso un delizioso ed incantevole video caricato sul suo canale Instagram ufficiale, l’attaccante del Napoli e della Nazionale Italiana non ha perso occasione di poter il luogo paradisiaco dove vive. Concentrandosi in particolare su un dettaglio.

Di che cosa stiamo parlando esattamente? Volete proprio saperlo? Guardate un po’ qui:

È proprio questo il panorama che si vede dal balcone di casa Insigne. Che dire? Beh, un vero e proprio spettacolo: ogni mattina, dinanzi ai suoi occhi, Lorenzo non soltanto ha la possibilità di vedere il maestoso Vesuvio, ma anche di godere della bellezza incredibile del Golfo di Napoli. Insomma, cos’altro vuole più dalla vita?

Diteci la verità: quanti di voi vorrebbero una vista mozzafiato come quella che si vede dalla casa di Lorenzo Insigne?