Chi è Cesare, il concorrente di Love Island Italia: vi sveliamo qualche curiosità sul bel giovane, curiosi di sapere che lavoro fa?

E’ tutto pronto! Love Island Italia è il programma che il prossimo 7 giugno 2021 partirà sulle piattaforme Discovery e Real Time e vedrà, per la prima volta alla conduzione, Giulia De Lellis! La celebre influencer comincia una nuova avventura da presentatrice: ma in cosa consiste il programma? Parliamo di un dating show famoso nel mondo che arriva per la prima edizione in Italia. Il pubblico potrà decidere il destino dei concorrenti in cerca dell’anima gemella. Attraverso un app tutti i telespettatori e fan del programma potranno manifestare le loro preferenze: Love Island sarà un successo! In tanti sono curiosi di conoscere qualcosina sui concorrenti di questa prima edizione: siamo qui per parlarvi di Cesare!

Love Island, chi è Cesare: età, cognome, Instagram e cosa fa nella vita il fascinoso ‘lover’

Love Island è pronto ad arrivare in tv il prossimo 7 giugno: partirà il dating show condotto da Giulia De Lellis ed andrà in onda su Real Time dal lunedì al sabato alle 20.20! Le puntate saranno inoltre disponibili sulle piattaforme streaming di Discovery. Una nuova avventura per GDL che piomba in tv in qualità di conduttrice. Ma chi sono gli altri protagonisti di questa prima edizione del dating show?

Tra i concorrenti del dating show attira l’attenzione il fascinoso Cesare Pontigia, un giovane toscano in cerca di amore. Attraverso il web scopriamo che è figlio unico ed è molto legato alla sua famiglia. Cesare esce da una relazione lunga e solida: è stato lui a metterci un punto perchè non più innamorato ed ora è pronto a rimettersi in gioco. Il giovane è in cerca di nuove passioni!

27 anni, è originario di Firenze ed è uno sportivo! Il lover fiorentino nella vita fa il ristoratore: due anni fa ha aperto una griglieria insieme ad un amico. Sul suo profilo Instagram pubblica infatti diversi scatti al lavoro, ve ne mostriamo uno in particolare:

Noi non vediamo l’ora che inizi il nuovo dating show: e voi?