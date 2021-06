Madonna, conoscete il padre? Ha 90 anni e la somiglianza è da brividi

Conoscete il padre della pop star Madonna? Ha 90 anni e la somiglianza con la figlia è veramente da brividi

Veronica Ciccone, in arte Madonna, è una delle pop star più amate degli ultimi due decenni. È definita la “Regina del Pop” e durante la sua carriera è stata capace di attirare l’attenzione, ma anche le critiche, del pubblico e della stampa con i suoi comportamenti spesso ritenuti trasgressivi. Molte delle sue canzoni hanno raggiunto la prima posizione nelle classifiche mondiali. Tra i brani più famosi spiccano sicuramente Like a Virgin, La isla bonita, Vogue, Frozen, Hung Up, 4 Minutes e tanti altri ancora.

Durante la sua carriera ha battuto molti record: è l’artista ad aver piazzato più DVD musicali alla prima posizione nella Billboard Albums Chart negli USA; lo Sweet Tour del 2010 è il tour di maggior successo di un’artista donna (quinto in totale) con un incasso di oltre 400 milioni di dollari in 85 tappe. Ha vinto inoltre numerosi premi, tra cui 50 Billboard Music Awards e 7 Grammy Awards. Ha vinto anche il Golden Globe per la migliore attrice nel film Evita e per la migliore canzone originale per Masterpiece.

Madonna, conoscete il padre: somiglianza da brividi

Non tutti sanno che Madonna ha origini italiane. La pop star è nata a Bay City, nel Michigan, ed è cresciuta a Pontiac. È la terza di sei fratelli. Il padre, Silvio Anthony Ciccone, detto Tony, è di origine italiane. È nato infatti in Abruzzo ed è figlio a sua volta di Gaetano Ciccone e Michelina Di Iulio, giunti negli Stati Uniti nel 1919 da Pacentro, in provincia di Aquila. La madre della cantante, invece, Madonna Louise Fortin, era di origini franco-canadesi.

Qualche ora fa, la Ciccone ha pubblicato un lungo post sui suoi canali social per festeggiare i novant’anni del padre. La pop star ha scritto: “Mio padre è sopravvissuto crescendo come immigrato italiano negli Stati Uniti e vivendo molti traumi, ma sempre lavorando sodo. Mi ha insegnato l’importanza del lavorare duro. Ancora grazie“. Madonna ha poi raccontato di aver trascorso una bellissima giornata nella vigna del padre: “È stato così speciale“.

Il post della Ciccone era corredato da video e foto, di cui una insieme al padre. La somiglianza tra padre e figlia è veramente da brividi.