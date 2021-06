Fascino indiscusso, sorriso smagliante e grande talento, Matthew McConaughey è un volto amatissimo di Hollywood: il retroscena inaspettato sul passato del celebre attore, riesci a crederci?

Un attore poliedrico che abbiamo ammirato in pellicole e ruoli di genere e intensità diversa. Matthew McConaughey è uno dei volti amatissimi di Hollywood, un attore di immenso successo. Originario del Texas, classe 1969, pare che da giovane fosse uno studente brillante oltre che un grande atleta. Da giovanissimo sceglie di studiare legge, ma poi si rende conto che la sua carriera è nel mondo dello spettacolo. Inizia così a girare i primi spot pubblicitari a cui seguono provini e il primo ruolo da protagonista, tra cui spicca l’indimenticabile performance in “Il momento di uccidere”. Non tutti lo sanno, ma c’è un retroscena davvero inaspettato che riguarda il passato di Matthew McConaughey: riesci a crederci?

Matthew McConaughey, l’inaspettato retroscena sul suo passato

“Come farsi lasciare in 10 giorni”, “A casa con i suoi”, “La rivolta delle ex”. Ma anche pellicole più drammatiche o thriller, come “The Lincoln Lawyer”, “The Walf of Wall Street”, “The paper boy”, “Free State of Jones”. Matthew McConaughey ha dimostrato di saper conquistare il pubblico calandosi in personaggi e generi molto diversi tra loro.

Molti non sanno che, in passato, nel periodo dell’adolescenza, mentre si trovava a studiare in Australia il celebre attore ha svolto moltissimi lavori per mantenersi. Alcuni davvero inaspettati e incredibili. Di che parliamo? Ebbene oltre al lavapiatti, il carpentiere e l’agricoltore, Matthew McConaughey è stato anche uno spalatore di letame. Lo avreste mai immaginato? Determinazione, duro lavoro e grande passione non sono mai mancati nella vita del talentuoso interprete. Oggi famosissimo e molto amato, è seguitissimo anche sui social: basti pensare che il suo profilo Instagram conta oltre cinque milioni di follower! Ecco uno scatto da lui pubblicato.

Un passato davvero particolare e inaspettato quello del celebre attore, non trovate anche voi?