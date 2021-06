Rocco Hunt ed Ana Mena: dopo l’incredibile e sorprendente feat dell’anno scorso, ci regalano una nuova estate all’insegna della musica.

Diteci la verità: chi è che l’anno scorso, in piena estate, non ha mai ballato sulle note ” A un passo dalla luna”? Decisamente nessuno, ne siamo certi! Cantato da Rocco Hunt, famosissimo ed amatissimo rapper campano, ed Ana Mena, il singolo si è dimostrato, in un vero e proprio batter baleno, un tormentone estivo. Ed ascoltandola attentamente, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Ebbene: è trascorso poco meno di un anno da questo successone, eppure i suoi due protagonisti hanno regalato un altro annuncio clamoroso a tutti i loro sostenitori.

Era già da diverse ore che la notizia circolava sul web ed erano stati anche i diretti interessati a dirlo chiaramente sui loro canali social ufficiale. Adesso, però, ne abbiamo proprio la conferma: Rocco Hunt ed Ana Mena sono finalmente ritornati! Volete conoscere tutti i dettagli? Ci pensiamo noi!

Rocco Hunt ed Ana Mena, annuncio incredibile: è accaduto proprio in queste ore

L’annuncio clamoroso è arrivato pochissime ore fa sui loro rispettivi canali social ufficiale, eppure, in un vero e proprio batter baleno, hanno fatto esplodere di gioia tutti i loro sostenitori. Di che cosa parliamo? La risposta è piuttosto semplice: Rocco Hunt ed Ana Mena sono ritornati sulla scena musicale per far ballare, divertire, scatenare e cantare tutti i loro ammiratori. A distanza di poco meno di un anno dall’incredibile successo de “A un passo dalla luna”, i due formidabili cantanti sono ritornati con un singolo da urlo.

“È arrivato il momento di riabbracciare la vita e sentirci finalmente spensierati. Che l’estate abbia inizio!”, sono proprio queste le parole che Rocco Hunt, a corredo di questo ultimo post social, ha scritto per ufficializzare al suo pubblico l’uscita del suo nuovo singolo. Featuring con Ana Mena, la canzone si intitola “Un bacio all’improvviso”. Ed ha già tutte le carte in regola per dimostrarsi un successo incredibile. E, badate bene, non siamo i soli a dirlo. Appena diffusa la notizia, sono giunti numerosi commenti di apprezzamento e di consenso per la canzone.

Cosa aspettate? Correte ad ascoltarla, no?