La Regina Elisabetta non trova pace: spunta fuori un nuovo segreto nella Royal Family, si sta per aprire una nuova guerra in famiglia?

A quanto pare, non c’è proprio pace nella Royal Family. La celebre famiglia reale inglese nasconde diversi ‘segreti’ e gelosie, per non parlare di lotte. Si riaccende, secondo quanto riportano i siti inglesi, una rivalità che potrebbe portare ad una nuova guerra familiare. Parliamo dei rapporti tra Eugenia di York e Kate Middleton. La figlia di Sarah Ferguson, duchessa di York, sarebbe rimasta piuttosto ferita da alcuni comportamenti della moglie di William. Per la Regina Elisabetta non sembra esserci pace: potrebbe essere questa rivalità un nuovo motivo di preoccupazione per la Sovrana? Ecco cosa sta accadendo nel dettaglio.

Royal Family, la Regina Elisabetta non trova pace: il ‘segreto’ spunta fuori solo ora

Tra Eugenia di York e Kate Middleton non sembra scorrere buon sangue. E’ il portale Express Uk che racconta di una probabile guerra futura tra le due donne. Sembrerebbe che Eugenia si sia infastidita dalla scelta di Kate di non coinvolgerla in diverse iniziative ma non solo. Secondo quanto si legge sul portale inglese, Eugenia avrebbe lamentato il fatto che Kate, entrata nella scena reale, ha rubato sin da subito le luci dei riflettori, attirando l’attenzione di tutti su di sé. Gli elogi ed i fan adorati che ha ricevuto la moglie di William, a quanto pare, non sono andati giù alla figlia di Sarah Ferguson.

Su Express Uk inoltre si legge che i rapporti tra le due donne sono sempre stati ‘particolari’: già in passato Kate non andava particolarmente d’accordo con Eugenia e la sorella, la principessa Beatrice.

Così, un nuovo pensiero si aggiunge per la Regina Elisabetta che cerca in tutti i modi di mantenere la pace in famiglia, soprattutto dopo quanto accaduto tra William ed Harry.