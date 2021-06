Sangiovanni, confessione ‘a sorpresa’: cos’è successo con Giulia dopo Amici

Il cantante Sangiovanni si lascia andare ad una confessione a sorpresa sulla fidanzata Giulia: cos’è successo dopo Amici

Giulia Stabile e Sangiovanni sono una delle coppie nate durante la ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. La loro storia d’amore ha fatto sognare il pubblico. I due erano amatissimi durante l’esperienza nel talent show, tanto che si sono contesi la vittoria finale. La ballerina ha prevalso sul fidanzato, ma anche per il cantante è stata una vittoria. Sangiovanni sta spopolando dopo il successo ottenuto ad Amici e la sua carriera è in totale ascesa.

La loro storia d’amore nel frattempo prosegue a gonfie vele e il cantante si è lasciato andare ad una confessione ‘a sorpresa’ sulla sua fidanzata. Di seguito vi riportiamo le sue parole.

Sangiovanni, confessione su Giulia: cos’è successo dopo Amici

La storia d’amore tra Giulia Stabile e Sangiovanni prosegue a gonfie vele. I due hanno conosciuto le rispettive famiglie e spesso trascorrono del tempo insieme. I fan della coppia li amano e li sostengono. Il secondo classificato del talent show, in un’intervista rilasciata a Di Più, si è lasciato andare ad una confessione ‘a sorpresa’ sul suo rapporto con Giulia una volta terminato il talent show.

Sangiovanni ha confermato che non è cambiato assolutamente nulla una volta terminato il talent show: “Sono sempre lo stesso. È cambiato tutto in meglio e ne sono felice“. Il cantante ha poi aggiunto: “Quando Amici è finito è stato difficile non stare più accanto a Giulia come prima. Io sono tornato dalla mia famiglia e lei dalla sua. Ci sentivamo, ma mi mancava moltissimo”. Le sue parole avranno senza dubbio fatto sognare i fan.

Adesso, però, la coppia dovrà abituarsi alla ‘lontananza’. Sia Giulia che Sangio saranno impegnati in giro per l’Italia (e si spera in giro per il mondo). Come reagiranno a questo distacco? Siamo sicuri che il loro amore riuscirà a superare tutto, anche la lontananza. Noi ovviamente facciamo il tifo per loro.