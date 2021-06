E’ stata la piccola Ruthie, nella famosissima serie televisiva Settimo Cielo: sapete com’è oggi l’attrice Mackenzie Ryann Rosman?

Gli anni sono passati, e ognuno di noi, almeno per chi ha potuto, ha vissuto un’adolescenza trascorsa tra telefilm e vecchie serie televisive, che ci hanno accompagnato, facendoci provare emozioni senza fine. Sicuramente, in molti ricorderanno una delle serie tv statunitensi più famose ed amate, ovvero Settimo Cielo. Una soap che ha avuto il suo continuo per ben undici stagioni, a partire dal 1996-1997, mentre in Italia è giunta nel 1998, fino alla sua ultima uscita, avvenuta nel 2006-2007, e nel nostro Paese, abbiamo avuto modo di vederla fino al 2009.

Settimo Cielo, bisogna ammetterlo, ci ha letteralmente conquistati, ci ha avvolti e coinvolti nella storia della famiglia Camden, la storia di molte famiglie, che in qualche modo, rispecchia la quotidianità di tutti noi. I personaggi che hanno reso unica la trama sono il Reverendo Eric Camden, sua moglie Annie e i loro sette figli: Matt, Mary, Lucy, Simon, Ruthie, e i gemelli Sam e David, arrivati qualche anno dopo. Adesso, però, vogliamo porre la nostra attenzione sulla piccola Ruthie, interpretata dall’attrice Rosman Mackenzidie, e vogliamo chiedervi, sapete com’è diventata a distanza di anni? Non ci credereste mai!

Settimo cielo, ricordate la piccola Ruthie? Oggi è cresciuta, stenterete a riconoscerla

Sono passati ormai diversi anni da quando è stata trasmessa l’ultima stagione della famosissima serie televisiva statunitense Settimo Cielo. La storia della famiglia Camden ci ha appassionato per molti e lunghi anni, immergendoci nella quotidianità di questa famiglia davvero numerosa. Gli attori che hanno interpretato i vari personaggi sono ormai cresciuti, e forse, qualcuno, col tempo, è cambiato. Oggi, poniamo la nostra attenzione sulla piccola Ruthie, la bella bambina dai capelli ricci.

Il suo personaggio è stato interpretato dalla bravissima e bellissima Mackenzie Ryann Rosman; classe 1989, l’attrice è stata anche presente in altre pellicole, interpretando personaggi diversi. Ma com’è diventata oggi? A distanza di anni, osservando la foto in basso, possiamo dire che l’artista non è affatto cambiata, non trovate?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mackenzie Rosman (@mackrosman)



Certo, gli anni sono passati, e l’attrice è cresciuta, ma non c’è stato un cambiamento evidente. Mackenzie Rosman era bellissima allora, quando ancora era una bambina, e lo è ancora adesso!