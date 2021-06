Simonetta Pravettoni è stata una velina di Striscia la Notizia: com’è diventata oggi? Sono passati anni: resterete sbalorditi!

È uno dei veri e propri must della televisione italiana, Striscia la Notizia. Andato in onda su Canale 5 per la prima volta nel lontano 11 Dicembre del 1989, il programma di Antonio Ricci è riuscito a riscuotere un successo più che clamoroso sin da da subito. Dalla data del suo esordio, infatti, sono passati esattamente trentadue anni, eppure il tg satirico dei canali Mediaset continua a catturare l’attenzione di milioni e milioni di telespettatori.

Nel corso di questi lunghissimi anni, com’è giusto che sia, si sono alternati tantissimi conduttori, ma anche tantissime veline. Attualmente, vi sono: Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Che, purtroppo, dopo un record incredibile, saluteranno il loro pubblico nel corso della puntata del 12 Giugno. Se vi citassimo, però, la bellissima Simonetta Pravettoni, ve la ricordate? Ebbene: in compagnia di Terry Sessa, la bellissima è stata una delle veline more di Striscia la Notizia, ma com’è diventata oggi? Scopriamolo!

Striscia la Notizia, ricordate Simonetta Pravettoni? Oggi è ancora un incanto: guardate!

In compagnia di Terry Sessa, come dicevamo precedentemente, Simona Pravettoni è stata una delle vere e proprie colonne portanti delle prime edizioni di Striscia la Notizia. Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, seppure in periodi diversi, la coppia di giovanissime ragazze ha preso parte al programma di Antonio Ricci per circa cinque stagioni. Un record davvero incredibile, c’è da ammetterlo.

Ecco. Appurato che sono passati diversi anni dal suo debutto sul bancone di Striscia la Notizia, siete curiosi di sapere com’è diventata oggi Simonetta Pravettoni? Tranquilli, ci pensiamo noi: il tempo non è affatto passato per l’ex velina di Striscia. Cosa ce lo fa dire? La risposta è piuttosto semplice: i suoi scatti social! Attiva sul suo canale Facebook ufficiale, la bellissima Pravettoni è solita intrattenere il suo pubblico con incantevoli scatti fotografici. Guardate un po’ qui:

Purtroppo, non abbiamo molte notizie su come sia cambiata la sua vita dopo Striscia la Notizia. Una cosa, però, è certa: Simonetta Pravettoni è sempre bellissima! Siete d’accordo?