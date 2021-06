Stefano De Martino e Lorella Cuccarini, l’indiscrezione è davvero bomba: cosa sta emergendo in queste ore, vi piacerebbe?

Sono stati i due protagonisti indiscussi della puntata finale di Amici, Lorella Cuccarini e Stefano De Martino. Al centro studio con il loro “Tuca Tuca”, il giudice e l’insegnante di danza della ventesima edizione del talent hanno fatto impazzire milioni e milioni di telespettatori italiani. Ebbene: quello che sta emergendo, proprio in queste ore, su di loro, vi lascerà davvero senza parole! A che cosa facciamo esattamente riferimento? Ecco: da quanto si apprende da Spyit e Bubino Blog, sembrerebbe che la coppia potrà ritornare sul piccolo schermo degli italiani.

Con la sua esperienza ad Amici, diciamoci la verità, Lorella Cuccarini ha dimostrato, ancora una volta, quello che è: un animale da palcoscenico. Stefano De Martino, invece, ha continuato a ribadire quanto la scelta di intraprendere la strada della conduzione sia stata una scelta più che giusta. Ebbene: vi piacerebbe vederli insieme al timone di un programma? Scopriamo cosa sta accadendo in queste ore.

Stefano De Martino e Lorella Cuccacini, indiscrezione “clamoroso”: cosa sta accadendo

Sia chiaro: al momento, non c’è alcuna conferma, smentita o notizia ufficiale. Fino ad adesso, infatti, si tratta di un’indiscrezione. E come tale, ovviamente, deve essere presa con le pinze. Una cosa, però, è certa: se l’indiscrezione si dovesse rivelare reale, diventerà una notizia davvero choc. Ecco, ma di che cosa stiamo parlando esattamente? E, soprattutto, di chi? Ebbene: facciamo riferimento esattamente a Stefano De Martino e Lorella Cuccarini.

I due, come dicevamo precedentemente, li abbiamo visti sul palco insieme ad Amici. Ed abbiamo potuto chiaramente notare che tra loro la sintonia c’è. Ebbene: vi piacerebbe se li vedessimo insieme al timone di un programma? È proprio questo che, da quanto si apprende da Spyit e Bubino Blog, sta emergendo in queste ore. Al momento, non abbiamo molte notizie. Fatto sta che si vocifera che i due potrebbero essere la colonna portante di un programma, stile Melaverde, da posizionarsi la Domenica.

“Non più “Domenica Live“, con alla conduzione Barbara D’Urso ma un domenica varietà che non vedrebbe la Cuccarini presentare da sola. Pare proprio che al suo fianco potrebbe esserci un altro volto tanto amato dal pubblico italiano, stiamo parlando di Stefano De Martino“, si legge su Spyit. Cosa ne pensate di questa indiscrezione bomba? Vi piacerebbe l’idea?