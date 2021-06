Una famosissima coppia si dice addio: “La vita va avanti”

Una famosissima coppia del mondo dello spettacolo si dice addio: “La vita va avanti”, di seguito vi diciamo di chi si tratta

Una coppia molto famosa del mondo dello spettacolo si dice addio. L’annuncio è appena arrivato sui social, dove i due sono abbastanza seguiti. I due si sono infatti affidati ad Instagram per annunciare la fine della loro storia d’amore. “Non stiamo più insieme” – ha scritto lei tra le stories – “La vita va avanti” ha proseguito lui. Un brutto colpo per i fan che li seguono da tempo. Cosa succederà adesso nelle loro vite?

Una famosissima coppia si dice addio: chi sono

Lucas Peracchi e Mercedsz Henger si sono lasciati: la coppia ha annunciato sui social la fine della loro storia d’amore. I due erano fidanzati dall’estate del 2018. Lei, come sappiamo, è la figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi; mentre lui è stato tronista a Uomini e Donne. La loro relazione è sempre stata caratterizzata da alti e bassi, testimoniati sui social, sulle copertine dei settimanali di gossip e nei salotti televisivi. La coppia conviveva da tempo, ma adesso hanno deciso di porre fine – sembrerebbe definitivamente – alla loro relazione.

Le voci su una presunta crisi si rincorrevano già da un mese, ma è stata Mercedesz per prima ad annunciarlo tra le stories di Instagram: “Io e Lucas non stiamo più insieme, ve lo confermo. Per quanto riguarda le motivazioni, non sono cambiate rispetto a quelle raccontate da Barbara” – poi conclude – “È stata un’avventura bellissima, ma purtroppo si è conclusa“.

Poi sono arrivate anche le stories di Lucas, che ha dichiarato: “Ho appreso anche io oggi l’ufficialità di essere single” – lasciando intendere che non ci sia stato un chiarimento con la Henger – “Accetto la sua decisione. La vita va avanti. I problemi sono altri“.

Sarà una crisi passeggera, come lo sono state le altre, oppure è veramente finita tra Lucas e Mercedesz? Lo scopriremo solo nei prossimi mesi: l’estate sarà lunga e molto calda. Ovviamente i loro seguaci fanno il tifo per loro.