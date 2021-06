Amici, attimi di apprensione per l’ex amatissimo cantante Michele Merlo: sui social, i suoi sostenitori sono tutti allarmati, cos’è successo.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lui. Stiamo parlando di Michele Merlo, ex talentuoso ed amatissimo cantante di Amici. Fattosi conoscere al pubblico italiano nel corso della sedicesima edizione del talent di Maria De Filippi, quella vinta da Andreas Muller, per intenderci, il giovanissimo cantante si è facilmente fatto apprezzare dai telespettatori per il suo immenso carisma e talento. È proprio per questo motivo che, una volta uscito dal talent e classificatosi al quarto posto, il buon Merlo ha cavalcato l’onda del successo.

Leggi anche –> Amici, Giulia Stabile ci sarà anche l’anno prossimo?

Non sappiamo cosa sia esattamente accaduto, fatto sta che, da quanto si apprende dal suo profilo Instagram, sembrerebbe che Michele Merlo stia facendo preoccupare tutti i suoi ammiratori. A corredo, infatti, del suo ultimo post Instagram, condiviso un paio di giorni fa, sono giunti numerosi commenti che fanno riferimento alle sue attuali condizioni di salute.

Michele Merlo, attimi di apprensione per l’ex cantante di Amici: cosa sta accadendo

Come dicevamo precedentemente, quindi, non sappiamo cosa sia esattamente accaduto. Anche perché, fino a questo momento, non è arrivata alcuna notizia di conferma o smentita. Fatto sta che tutti i sostenitori di Michele Merlo, ex cantanti di Amici, sono letteralmente in apprensione per lui. Procediamo con ordine.

Leggi anche –> Rosa Di Grazia dopo Amici, l’ha appena annunciato: notizia inaspettata, “caos” sui social

Alcuni giorni fa, Michele Merlo ha condiviso su Instagram una fotografia di un tramonto. E al suo corredo ha scritto la seguente didascalia: “Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Merlo (@michelemerlo)

È proprio questa la foto che, circa due giorni fa, Michele Merlo ha condiviso sul suo canale Instagram. Ed è proprio a corredo di questo post che, nelle scorse ore, sono spuntati diversi commenti che fanno riferimento alla sua salute.

“Forza anima libera”, scrive Federico Rossi. Scatenando, quindi, la reazione immediata dei fan di Michele Merlo. Cosa succede? Non lo sappiamo! Anche se, da come si legge in alto, si parlerebbe di emorragia celebrale.

Non sappiamo se le voci che circolano su Instagram sono veritiere o meno. Fatto sta che, in un vero e proprio batter baleno, i sostenitori di Michele Merlo si sono riversati sul suo canale social ufficiale per dimostrargli tutta la loro vicinanza. A loro, ci uniamo anche noi!