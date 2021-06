Amici, Deddy e Rosa: colpo di scena, adesso più nessuno sa cosa pensare: come sono i rapporti tra i due ex concorrenti?

La ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi si è conclusa circa 20 giorni fa, ma i protagonisti del talent sono ancora al centro dell’attenzione dei fan. Che, giorno dopo giorno, seguono le avventure dei loro beniamini attraverso i social. Tra i concorrenti più amati di questa edizione c’è senza dubbio Deddy, il giovane cantante arrivato in finalissima. Durante il percorso nella scuola, il cantante ha iniziato un relazione con la ballerina Rosa Di Grazia. Ma, oggi, la loro storia è finita? In tanti se lo chiedono, anche perché i diretti interessati non hanno mai chiarito bene la questione, non confermando nè smentendo le voci di una presunta rottura. Di poche ore fa un’indiscrezione de Il Vicolo delle News, secondo cui Deddy avrebbe confermato ad una lettrice di aver preso lui la decisione di lasciare la napoletana. Sarà vero? Ad attirare l’attenzione dei fan nelle ultime ore, però, c’è anche un gesto di Deddy...scopriamo di cosa si tratta!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Amici, colpo di scena tra Deddy e Rosa: quel gesto non passa inosservato

Deddy e Rosa si sono lasciati? Dopo l’esperienza ad Amici 20, tra i due concorrenti sembra essersi rotto qualcosa. Al termine del talent, infatti, i due non si sono mai mostrati insieme, né dedicato nulla attraverso i social. Secondo un’indiscrezione trapelata su Il Vicolo delle News, Deddy avrebbe confermato ad una fan della rottura. Al momento, però, nulla è ufficiale!

Nelle scorse ore, però, un altro particolare ha attirato l’attenzione dei fan sui social. Come saprete, Rosa aveva avuto un problema con il suo account di Instagram e, in attesa che le venga ripristinato, ha deciso di aprire un nuovo account, proprio ieri. E indovinate un po’ chi c’è tra i suoi followers?:

Proprio cos, Deddy segue la ballerina sui social… Un segno che, anche se tra i due fosse finita, i rapporti non sono chiusi del tutto? Non ci resta che attendere ulteriori news. E voi, che idea vi siete fatti sulla vicenda?