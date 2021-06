L’ex allievo di Amici l’ha raccontato sui social, il messaggio è arrivato soltanto adesso: “Ho subito un infortunio”.

Amici di Maria De Filippi è un talent show che, ogni anno, fa emergere grandi talenti, tra ballerini e cantanti. Soltanto da qualche settimana, il programma ha avuto la sua conclusione, e quest’anno, il successo è stato molto più forte del previsto. Diciamo, questo, perchè, proprio come rivelato in un’intervista di Anna Pettinelli, la stessa Maria De Filippi, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del coronavirus, era molto titubante nella riuscita della nuova edizione.

Edizione che, però, è riuscita, ed è andata alla grande, anzi, il talent ha avuto ascolti incredibili. Sono molti gli artisti che hanno fatto parte della scuola più spiata d’Italia, e alcuni sono anche stati scelti, ovviamente parliamo dei ballerini, per essere tra i professionisti. Purtroppo, però, proprio nelle ultime ore, un ex allievo e professionista di Amici, ha dato una notizia inaspettata sui social: “Ho subito un infortunio”.

“Ho subito un infortunio”: l’ex allievo di Amici l’ha raccontato soltanto adesso

Come vi abbiamo svelato, un ex allievo di Amici di Maria De Filippi, e attuale professionista ha raccontato sui social di aver subito un infortunio. “Nella vita capita di cadere, è fisiologico, ma ho capito che l’importante è rialzarsi”, parte così il messaggio scritto dal ballerino sul suo profilo social.

Stiamo parlando di Sebastian Melo Taveira, il professionista che, durante il pomeridiano di Amici, di questa edizione appena terminata, ci ha fatto sognare con le sue esibizioni, portate in studio come dimostrazione, prima della performance degli allievi presenti. Proprio l’ex allievo, sui social, come vi abbiamo riportato, ha raccontato di aver subito un infortunio: “Qualche mese fa, durante le prove, ho subito un infortunio che mi ha portato a dover affrontare un piccolo intervento. Il fatto di doversi fermare, mentre fai quello che ami, è triste. Oggi, però, sono felice, e volevo dirvi che tutto va bene, e che sto lavorando per tornare a ballare”.

Questo il messaggio del ballerino che, a quanto pare, si trova, adesso, in fase di miglioramento, dato che, l’infortunio è avvenuto qualche mese fa, e che presto, appena possibile, ritornerà a ballare.