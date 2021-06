Anticipazioni Verissimo Le Storie di Sabato 5 Giugno: in puntata, tutti ospiti straordinari, c’è anche l’amatissima ballerina di Amici.

Una nuova settimana, la prima di questo mese di Giugno, è giunta al termine. E, come consueto, anche oggi, Sabato 5 Giugno, andrà in onda una nuova ed imperdibile puntata di Verissimo. In compagnia di Silvia Toffanin ed altri straordinari ospiti, trascorreremo un Sabato pomeriggio all’insegna di rivelazioni inaspettate, emozioni incredibili e, perché no, anche di sorrisi. Siete pronti anche voi? Ne siamo certi! In attesa, però, di poterci gustare la puntata di oggi direttamente dal divano della nostra casa, siete curiosi di conoscere le sue anticipazioni?

Se nel corso dell’appuntamento di Sabato scorso abbiamo assistito a delle interviste uniche, cosa dobbiamo aspettarci dalla puntata di oggi 5 Giugno di Verissmo? Ebbene: dalle anticipazioni caricate sul canale social ufficiale del programma sembrerebbe che sia, ancora una volta, una puntata incancellabile. Perché? Gli ospiti sono straordinari: ecco tutti i loro nomi.

Verissimo Le Storie del 5 Giugno, tutte le anticipazioni: ospiti straordinari

Per la seconda settimana di seguito, anche oggi, Sabato 5 Giugno, andrà in onda Verissimo Le Storie. Questo significa che non soltanto rivivremo le emozioni di alcune vecchie interviste, ma ci saranno anche nuove e sorprendenti rivelazioni. Insomma, come è accaduto nel corso dell’appuntamento della settimana scorsa. Quando, tra l’intervista a Belen Rodriguez e Demet Odzemir, le due veline di Striscia la Notizia hanno annunciato il loro “addio” al tg satirico di Canale 5.

A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: cosa accadrà oggi? Quali sono, quindi, le anticipazioni della puntata di Verissimo del 5 Giugno? Ebbene: come dicevamo precedentemente, gli ospiti dell’appuntamento odierno sono davvero straordinari. Guardate un po’ qui:

Avete visto proprio bene, si! Oltre ad Asia Argento, Tiziano Ferro e tantissimi altri incredibili ospiti, ci sarà anche lei: Elena D’Amario. Reduce dalla fortunatissima edizione di Amici, la ballerina si racconterà tra amore, danza e vita.

A partire dalle ore 16:00 su Canale 5, quindi, andrà in onda una nuova ed imperdibile puntata di Verissimo Le Storie. Noi non vediamo l’ora di poterla seguire da vicino. E di rivivere, soprattutto, nuovamente tutte le emozioni. Voi?