L’amato attore di Harry Potter si sposa: “Ha detto sì”, l’annuncio è arrivato qualche giorno fa, e ha subito destato grande entusiasmo.

Tutti o quasi, almeno una volta nella vita, abbiamo avuto modo di vedere la bellissima e appassionante saga di Harry Potter. Si tratta di una serie di romanzi fantasy scritta da Rowling, e incentrata sulle avventure del giovane mago Harry Potter, affiancato in questo lungo viaggio nel mondo della magia, da Ron Weasley ed Hermione Granger. Studenti della scuola di magia e di stregoneria di Hogwarts, si ritrovano ad affrontare, ma in particolare, ovviamente, Harry Potter, l’oscuro signore, Lord Voldemort.

Ma la trama della saga ha visto l’entrata in scena anche di altri importanti personaggi che hanno aiutato i protagonisti di questa avvincente vicenda, ad affrontare i vari ostacoli e difficoltà, e a rendere i giorni nella scuola ad Hogwarts, pieni e sicuramente, bellissimi. Come vi abbiamo svelato poco prima, uno degli attori che ha fato parte del cast di Harry Potter, ha dato una notizia straordinaria sui social: si sposa! Ma di chi stiamo parlando?

“Ha detto sì”: l’attore di Harry Potter si sposa, l’annuncio social è emozionante!

Ve l’abbiamo svelato poco fa, e a breve, vi sveleremo chi è l’attore, che ha fatto parte della saga di Harry Potter, che presto convolerà a nozze. Sono molti i personaggi che hanno preso parte alla meravigliosa storia che ha visto il suo svolgimento in un mondo incantato dalla magia, la scuola di Hogwarts; e chi non ha mai desiderato, almeno una volta, di poter essere nel mondo di Harry Potter?

Tutti o quasi, soprattutto i fan appassionati della saga, hanno pensato almeno una volta di vivere in un mondo fantastico come quello descritto dalla Rowling. Ma bando alle ciance, tornando al nostro punto di partenza, chi è l’attore che presto convolerà a nozze? Stiamo parlando di Devon Murray, conosciuto per aver interpretato il ruolo di Seamus Finnigan nei film di Harry Potter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Devon Murray (@devonmurrayofficial)



L’attore, sui social, ha dato il meraviglioso annuncio: “Ha detto sì”, come potete osservare voi stessi in alto, e subito la notizia ha entusiasmato i follower che hanno commentato il post con numerosi messaggi di congratulazioni.