E’ diventata mamma per la seconda volta, l’attrice l’ha appena annunciato sul suo profilo instagram.

Molto spesso le notizie che riguardano i personaggi del mondo dello spettacolo trapelano proprio dai vari social: instagram, facebook, twitter e via dicendo, sono divenuti i principali canali utilizzati per dare annunci, rivelare notizie importanti o anche un modo per dare libero sfogo ai propri pensieri. Ovviamente, non mancano scatti particolari, pubblicati sui social, e che in poco tempo, sono assaliti dai numerosi commenti dei follower.

E proprio parlando di notizie, vi diciamo che, nelle ultime ore, una delle attrici più amate ed apprezzate del panorama cinematografico, ha dato un importante annuncio, facendo impazzire letteralmente i fan. Sì, ve l’abbiamo svelato inizialmente, è diventata mamma per la seconda volta: ma chi è lei? Scopriamolo insieme!

L’attrice l’ha svelato soltanto adesso: è diventata mamma per la seconda volta!

Una notizia giunta nelle ultime ore e che ha già destato non poca attenzione, dato che, è arrivata inaspettatamente. La meravigliosa attrice è diventata mamma per la seconda volta, dando notizia del lieto evento sui social, pubblicando una foto con in didascalia l’emozione per il nuovo arrivo.

Ma di chi stiamo parlando esattamente? Ebbene sì, ve lo sveliamo subito, Troian Bellisario l’ha appena svelato, l’amatissima attrice famosa al grande pubblico per aver interpretato Spencer Hasting in Pretty Little Liars, la ricordate, vero? Impossibile non farlo, dato che, è stata una delle protagoniste. “La signorina Elliot Rowena Adams si è unita a noi il 15 maggio.. Benvenuta amore mio”. Queste le parole che la Bellisario ha voluto dedicare alla sua bambina, nata esattamente il 15 maggio, come lei stessa ha riportato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Troian Bellisario (@sleepinthegardn)



A quanto pare, soltanto adesso, dopo più di due settimane, l’attrice ha svelato di essere diventata mamma per la seconda volta, lasciando i suoi follower senza parole e super felici per il grande evento. In basso al post, infatti, sono giunti numerosi i commenti, pieni di auguri per la nuova arrivata in famiglia. E noi non possiamo fare altro che unirci ai commenti dei fan dell’artista: Auguri!