Su Instagram, Cecilia Rodriguez ha svelato un inedito retroscena su Arianna Cirrincione: solo adesso salta fuori, tutta la verità.

Mancano pochissimi giorni e, finalmente, Cecilia Rodriguez potrà abbracciare il suo Ignazio Moser. Lunedì 7 Giugno, infatti, andrà in onda la finale de L’Isola dei Famosi. E la bella argentina, in compagnia di Arianna Cirrincione, fidanzata di Andrea Cerioli, sarà in Honduras per sostenere il suo fidanzato. Un momento davvero unico, questo c’è da ammetterlo. Anche perché, come raccontato anche dalla diretta interessata su Instagram, non è mai capitato che la coppia stesse così tanto tempo lontano senza nemmeno sentirsi.

Leggi anche –> Cecilia Rodriguez mostra la sua nuova casa: pazzesca! Avete notato anche voi?

È proprio su Instagram che Cecilia Rodriguez, pochissimi giorni prima della finale de L’Isola dei Famosi, ha dedicato un po’ di tempo ai suoi sostenitori. Ed ha parlato davvero di tutto. Tra le tante domande arrivatole su Instagram, sono spuntate anche alcune su Arianna Cirrincione. Ed è proprio su di lei che, qualche ora fa, ha raccontato un retroscena davvero inedito. Scopriamolo!

Segui anche il nostro canale instagram –> clicca qui

Cecilia Rodriguez ed Arianna Cirrincione, il retroscena salta fuori solo ora: cos’è successo

Proprio qualche ora fa, in attesa di poter riabbracciare il suo compagno, che Cecilia Rodriguez si è ampiamente raccontata e “sbottonata” con i suoi sostenitori. Con il box della domande intitolato “Parliamo un po’?”, l’argentina ha ricevuto tantissime richieste. E a tutte, com’è suo solito fare, ha risposto in modo sincero e genuino.

Leggi anche –> Cecilia Rodriguez a L’Isola dei Famosi, “perché non ti vediamo nelle puntate?”: spunta la verità, cos’è successo

Tra le tante domande ricevute, come dicevamo precedentemente, sono arrivate anche alcune su Arianna Cirrincione, fidanzata di Andrea Cerioli. “L’hai conosciuta?”, recita il quesito social. La risposta della giovanissima Rodriguez è stata, come sempre, senza troppi peli sulla lingua. Non soltanto, infatti, Cecilia ha speso delle belle parole per lei, ma ha anche rivelato un inedito retroscena. “Certo, l’ho conosciuta. E devo dire che tifavo per lei quando era a Uomini e Donne. MI piaceva tantissimo. E confermo: è una bravissima persona, è fantastica”, ha detto la Rodriguez sulla Cirrincione.

Dal momento che Ignazio ed Andrea hanno particolarmente legato sull’isola, e di questo Cecilia ne è contentissima, c’è la possibilità che anche lei leghi con Arianna? “Per me, i questo mondo nel quale viviamo, è molto difficile trovare delle amiche. Lei, però, è una persona meravigliosa. Ed ha i miei stessi valori”, ha risposto ancora Cecilia.

Insomma, è proprio il caso di dirlo: se son rose, fioriranno. Siete d’accordo?