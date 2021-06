Di influencer in giro sul web ce ne sono tantissime, ma poche riescono a catturare l’attenzione dei fan come lei! Parliamo di Chiara Ferragni, la regine delle influencer italiane: partendo da un semplice blog, la moglie di Fedez ha creato un vero e proprio impero digitale. Il suo profilo Instagram conta più di 23 milioni di followers, coi quali condivide foto e video delle sue giornate: dagli scatti di lavoro agli attimi di vita quotidiana in famiglia. Quel che è certo è che ogni post targato Ferragni colleziona milioni di likes e commenti. E proprio nelle foto postate qualche ora fa, un particolare dettagli ha attirato l’attenzione dei fan. I look della influencer, si sa, non passano mai inosservati, ma stavolta sono stati alcuni accessori a colpire. Scopriamo di cosa si tratta!

Chiara Ferragni, avete notato quel ‘particolare’? Il dolcissimo dettaglio del suo look

Weekend al Lago di Como per Chiara Ferragni e family! Ad annunciarlo è stata proprio lei, attraverso il suo seguitissimo canale di Instagram. E negli scatti di oggi, la famosa influencer ha come sempre sfoggiato il suo look: un outfit semplice e comodo, con top e pantaloni larghi, adatto ad una giornata di relax. Ma a colpire tutti sono stati alcuni gioielli indossati dalla influencer. Di cosa parliamo? Delle collane in bella vista nelle foto di oggi: si tratta di oggetti dedicati ai suoi meravigliosi figli! Come si può notare, Chiara indossa una collana corta, completamente in ora, con la scritta Vittoria, il nome della sua secondogenita. Un po’ più lunga è invece l’altra catenina, che regge un ciondolo a forma di cuore: dentro due iniziali, V e L, che stanno per Vittoria e Leone, il primo figlio nato dal matrimonio con Fedez.

Insomma, dettagli dolcissimi, che non possono sfuggire agli occhi dei fan. Che giorno dopo giorno seguono le avventure ‘virtuali’ della splendida coppia dei Ferragnez. E voi, cosa aspettate a seguirli su Instagram? Non ve ne pentirete!