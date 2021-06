In una delle sue ultime foto, Chiara Ferragni ha incantato tutti con uno spacco vertiginoso: Fedez scatena il “putiferio”, cos’è successo.

Non c’è assolutamente niente da dire, dobbiamo ammetterlo. Con questa ultima fotografia caricata sul suo canale social ufficiale, Chiara Ferragni ha incantato davvero tutti. Con indosso un lungo abito nero che presenta uno spacco più che vertiginoso, l’influencer ha lasciato tutti increduli ed ammaliati il suo pubblico social. Non è assolutamente la prima volta che lo fa, avete pienamente ragione. Questa volta, però, vi assicuriamo: è davvero strepitosa. A catturare maggiormente l’attenzione, però, è stato proprio Fedez. In un vero e proprio batter baleno, il rapper ha creato un “putiferio” social.

Si amano davvero alla follia, Chiara Ferragni e Fedez. E ce lo dimostra il fatto che, oltre a romantiche foto, dediche e splendidi regali, i due piccioncini sono spesso e volentieri protagonisti di imperdibili siparietti. L’ultimo? Proprio qualche ora fa! Di che cosa parliamo? Leggete un po’!

Chiara Ferragni, spacco vertiginoso: Fedez scatena i fan, che “putiferio”!

Non si può assolutamente passare inosservati dinanzi a cotanta bellezza, c’è da ammetterlo. E ce lo dimostra il fatto che, appena pubblicato questa ultima fotografia, il post Instagram di Chiara Ferragni è stato letteralmente preso di mira dai suoi sostenitori. Bella più che mai e con uno spacco davvero vertiginoso, l’influencer ha “impressionato” il suo pubblico per il suo immenso fascino. C’è chi, però, oltre a guardare la bellezza della Ferragni, non ha affatto potuto fare a meno di rivolgere un “pensiero” a Fedez.

Cosa c’entra Fedez? La risposta è semplice: spesso e volentieri, Chiara Ferragni si “lamenta” che suo marito non è solito commentarle le foto Instagram. “Io lo faccio con tutti”, ha detto recentemente l’influencer. È proprio per questo motivo che, a corredo di questo ultimo post, i fan della coppia lo hanno invitato a commentare. Guardate qui:

Questi ne sono soltanto alcuni, ve lo assicuriamo. In realtà, sono giunti tantissimi altri commenti di questo tipo che invitano Fedez a commentare la bellezza di Chiara Ferragni. Che dite, lo farà? Una cosa è certa: per noi è bellissima!