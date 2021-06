È diventato papà per la quarta volta: dolce annuncio sui social

È diventato papà per la quarta vola, gioia bellissima: di seguito vi riportiamo il dolce annuncio pubblicato sui social

Un famosissimo calciatore è diventato papà per la quarta volta. L’annuncio è arrivato sui suoi canali social: “Oggi è uno di quei giorni speciali che Dio ci regala“. La sua famiglia si allarga. Di seguito vi diciamo di chi stiamo parlando, riportandovi le parole pubblicate sui social dal calciatore.

È diventato papà per la quarta volta: l’annuncio

Edinson Cavani, attaccante del Manchester United e della nazionale uruguaiana, è diventato papà per la quarta volta. Oggi è nato Silvestre e il famosissimo calciatore ha pubblicato il lieto annuncio sui social: “Oggi è uno di quei giorni speciali che Dio ci regala, felici dell’arrivo del nostro piccolo “Silvestre”… mi congratulo con te per il coraggio da leone”. Cavani ha ricevuto gli auguri anche dal suo team, lo United, con un messaggio sulla propria pagina: “Tanta gioia per Edi e per la sua famiglia“.

La famiglia Cavani si allarga ancora: Silvestre è il quarto figlio del calciatore del Manchester United. L’attaccante è stato legato sentimentalmente a Maria Soledad Cabris. I due si sono sposati il 9 giugno 2007 ed hanno avuto due figli, Bautista e Lucas. La coppia si è separata ufficialmente nel febbraio 2013. El Matador, com’è soprannominato l’ex attaccante del Napoli, ha poi iniziato una relazione amorosa con Jocelyn Burgardt. Dalla loro storia d’amore è natata prima India, nel 2009, e adesso Silvestre. Jocelyn è una modella e ballerina, anche lei di nazionalità uruguaiana. La compagna di Cavani è anche laureata in Management culturale. I due si sono conosciuti ad un matrimonio, dove Jocelyn era stata chiamata per esibirsi.

Una gioia immensa per il calciatore dello United, reduce dalla disfatta in finale di Europa League con il Villareal. La sua squadra si è arresa al club catalano, consegnando il trofeo agli spagnoli. Dopo il momento di sconforto, Cavani può finalmente gioire con l’arrivo del suo quarto figlio.