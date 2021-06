Dopo le dichiarazioni di Emma Marrone sulla sua esperienza all’Eurovision nel 2014, lo stylist Nick Cerioni fa per lei un ‘gesto’ particolare.

Emma Marrone proprio in questi giorni ha ripreso i concerti dopo la pandemia. Un momento molto importante sia per lei, che ha così potuto festeggiare i dieci anni di carriera seppur con un anno di ritardo, sia per le 40 persone impegnate nello spettacolo. Come riporta il Corriere della Sera, l’artista prima di esibirsi ha spiegato: “Nessuno è rimasto a casa. Non ho fatto, come altri invece, delle date con un paio di tecnici e basta. Abbiamo dovuto rinunciare a fuochi d’artificio, brillantini e megaschermi ma ho un gruppo di ballerini: la forza umana è la migliore”. Al di là di ciò, proprio in queste ore Emma è stata criticata da qualcuno per le sue dichiarazioni circa la propria esperienza all’Eurovision nel 2014, dove si classificò al 21° posto.

“Invece che essere sostenuta perché avevo portato un pezzo rock come “La mia città”, un atteggiamento non da classica cantante pop italiana che punta sulla voce o sulla femminilità, venni massacrata: si parlò solo degli shorts d’oro che spuntavano sotto l’abito e delle mie movenze. Ora che Damiano dei Måneskin si presenta a torso nudo e con i tacchi a spillo va bene: è evidente che c’è sessismo. Non feci interviste con Paesi omofobi e razzisti e non arrivarono voti da loro”.

Tali affermazioni hanno suscitato alcune critiche: per questo motivo è intervenuto lo stylist Nick Cerioni, che si occupò del suo look all’epoca.

Emma Marrone, il ‘gesto’ di Nick Cerioni colpisce tutti

Il famoso stilista Nick Cerioni è colui che si occupa del look di tantissimi artisti del calibro di Jovanotti, Achille Lauro, ecc. Tramite una storia su Instagram, Cerioni ha voluto mostrare il suo sostegno ad Emma e lo ha fatto con un gesto davvero bello.

“Emma è una regina. Io c’ero quando lei si è divorata quel palco. Io c’ero quando abbiamo studiato insieme la messinscena (bellissima) di quello show. Io c’ero quando lei si è messa in gioco scegliendo di indossare un costume di scena creato per lei… Io c’ero quando abbiamo fatto mille prove e lei era sempre all’altezza di qualsiasi difficoltà”, si legge nel post.

Parole di stima e ammirazione per la giovane cantante, ormai diventata un vero mito della musica. Un gesto davvero ammirevole, segno di una grande amicizia.