Gabriel Garko, dolorosa perdita: “Grazie per tutte le emozioni che mi hai donato”, il saluto sui social al suo cane Aragon.

Dolorosa perdita per Gabriel Garko. Attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, l’attore dice addio al suo cane Aragon, un bellissimo lupo cecoslovacco. Sui social, Gabriel ha postato uno scatto in compagnia del suo amico a quattro zampe, salutandolo così: “Grazie per tutte le emozioni che mi hai donato…. ciao Aragon.” Una pioggia di cuori e messaggi di affetto ha invaso il post dell’attore, che solo ad aprile ha perso anche il suo papà, Claudio Oliviero

Gabriel Garko, dolorosa perdita: è morto il suo cane Aragon

Con un post pubblicato sui suoi canali social, Gabriel Garko dà il suo ultimo saluto al suo cane Aragon. Nel post, l’attore ha condiviso una foto che lo ritrae proprio in compagnia del lupo cecoslovacco, che purtroppo è venuto a mancare. “Grazie per tutte le emozioni che mi hai donato”, scrive l’attore in allegato allo scatto.

In poco tempo, il post è stato invaso dai commenti di fan, amici e colleghi. Non mancano i messaggi di tanti volti noti, da Marco Carta a Laura Torrisi, ad Elena Barolo. In tanti hanno voluto mostrare la propria vicinanza all’attore, in questo momento difficile. Non possiamo che unirci a loro e mandare un grande abbraccio virtuale a Gabriel Garko, a cui siamo vicini per la sua dolorosa perdita.

Gabriel Garko, lo scorso aprile la scomparsa del papà Claudio

Solo qualche mese da, ad aprile 2021, l’attore ha detto addio anche al suo papà, Claudio Oliviero, ex pasticciere di Vicenza, scomparso dopo una lunga malattia. Anche in quell’occasione, l’attore ha voluto dare un ultimo saluto al suo papà attraverso i suoi canali social, condividendo alcuni scatti di famiglia, che ritraevano il suo papà da giovane, anche in compagnia della sua mamma.