La notizia era nell’aria già da un po’, ma quella che sembrava essere una semplice indiscrezione trova sempre più conferme. Parliamo dell’addio di Giancarlo Magalli alla conduzione de I Fatti Vostri, il programma di Rai Due di cui è al timone da diversi anni. Come riportato da TV Blog, pera che per la trasmissione del mezzogiorno ci sarà una vera e propria rivoluzione: tanti nuovi ingressi nel cast, e una conduzione che diventa “corale”. Scopriamo i dettagli di questa novità e chi potrebbe sostituire Magalli nella prossima edizione de I Fatti Vostri.

Giancarlo Magalli, brutto colpo per il conduttore: dopo tanti anni addio alla conduzione de I Fatti Vostri?

Giancarlo Magalli lascerà la conduzione de I Fatti Vostri. A riportarlo è TV Blog, che dà quasi per certo l’addio del conduttore al programma di Rai Due. Programma che per anni ha condotto in solitaria. La voce del suo addio è in circolazione già da un bel po’ e le sue parole nel corso dell’ultima puntata di questa edizione, trasmessa il 28 maggio, non hanno fatto altro che alimentare i dubbi. Il conduttore, infatti, non solo non ha confermato la sua presenza, ma ha pronunciato frasi come: “A settembre bussate, qualcuno vi aprirà” e “In questa piazza a settembre qualcuno a darvi il bentrovato ci sarà”. Insomma, indizi che avevano fatto pensare a un vero e proprio saluto.

Sarà davvero così? Secondo quanto riporta Tv Blog, Magalli sarà impegnato nella preparazione del nuovo game show che andrà in onda a novembre su Rai Due, alle ore 17. Ma chi arriverà, quindi, a I Fatti Vostri? Confermati Umberto Broccoli e Salvo Sottile, saranno introdotte nuove figure femminili. Tra i nomi più papabili ci sono quelli di Monica Leofreddi, Gloria Guida, Veronica Maya e Marisa Laurito. Inoltre, è probabile anche una new entry comica: in questo casa, i nomi più gettonati sono quelli di Emanuela Aureli, Gabriella Germani, Francesca Manzini, Francesca Reggiani e Teresa Mannino.

Insomma, si prospetta una nuova edizione davvero rivoluzionata, per il programma di Rai Due ideato e diretto da Michele Guardì. Non ci resta che attendere la fine della vacanze estive per avere ulteriori news. E voi, vedrete la nuova stagione de I Fatti Vostri.